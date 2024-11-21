براءة فتاتين من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في النزهة

قضت محكمة جنح النزهة ببراءة فتاتين متهمتين بممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال ناد صحى فى النزهة.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت إدارة سيدتين ناديا صحيا دون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة النزهة، تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطهما وبحوزتهما هواتف محمول "بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" ومبلغ مالى وبعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط.



ودفع محامي المتهمتين ببطلان القبض والتفتيش والتحريات وأن الضبط تم في غير حالة تلبس.

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