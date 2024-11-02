إحالة أجنبية للمحاكمة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة سيدة أجنبية متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام دون تمييز، إلى محكمة الجنح.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية معلومات تفيد برصد سيدة تمارس أعمالًا منافية للآداب العامة داخل شقة بالقاهرة الجديدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب من القبض على المتهمة ومعها راغب متعة حرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.