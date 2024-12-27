أحمد فرغلي رئيسًا للوحدة المحلية لدمنهور ومحمد بطيشة لكفر الدوار بالبحيرة

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أحمد فرغلي، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ومحمد بطيشة رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، جاء هذا القرار ضمن رؤية المحافظة الرامية إلى تحقيق تحول نوعي في إدارة المراكز والمدن، عبر تمكين قيادات تتسم بالكفاءة والقدرة على النهوض بمستوى الأداء الحكومي، بما يعزز التنمية المستدامة ويدفع عجلة التطوير في كافة المجالات.

إجراء تغييرات جوهرية تستهدف تعزيز الأداء الإداري

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن محافظة البحيرة تواصل خطواتها نحو تطوير منظومة العمل المحلي من خلال إجراء تغييرات جوهرية تستهدف تعزيز الأداء الإداري ودعم القيادات القادرة على تلبية تطلعات المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.

تتميز دمنهور بكونها مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا بارزًا

هذا وتُعد مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة وأحد أهم مراكزها الثقافية والتاريخية، وتمتد جذورها إلى الحضارة المصرية القديمة، وتتميز المدينة بكونها مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا بارزًا، إذ تضم معالم شهيرة مثل مسجد التوبة ومكتبة مصر العامة وقصر ثقافة دمنهور ودار اوبرا دمنهور،كما أن موقعها الاستراتيجي يجعلها نقطة ربط بين مختلف محافظات الجمهورية، مما يمنحها أهمية استثنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.