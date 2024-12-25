جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالبحيرة

اعتمد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥،المقرر انطلاقها اعتبارا من يوم السبت الموافق ١١يناير ٢٠٢٥ حتى يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٥ للمراحل التعليمية المختلفة ( صفوف النقل والشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية الصم – ضعاف السمع – المكفوفين).

تطبيق نظام البوكلت فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

وأعلن يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،عن تطبيق نظام البوكلت فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي وذلك وفقا للضوابط التي حددتها الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة، ووفقا لمواعيد الامتحانات وتوقيتاتها الزمنية التي أقرتها الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٨ يناير حتى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٤.

نظام البوكلت ليست له علاقة بطبيعة أو محتوى الامتحانات

جاء ذلك في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الإعدادية ووفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، حيث أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أن نظام البوكلت ليست له علاقة بطبيعة أو محتوى الامتحانات والاسئلة وهو عبارة عن كراسة صغيرة تكون ورقة الأسئلة الخاصة بالامتحانات هى نفسها ورقة الإجابة من خلال توزيع الأسئلة على عدد كبير من الصفحات يصعب نقلها أو تصويرها لتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مما يحد ويمنع من ظاهرة الغش بين الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.