الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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أطفال مكتبة دمنهور يحتفلون باليوم العالمي للغة العربية (صور)

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية بمكتبة دمنهور

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور،احتفالية لأطفال حضانة المكتبة باليوم العالمي للغة العربية، وذلك  تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

غرس حب اللغة العربية الأم لديهم

واستهدفت الاحتفالية الأطفال عمر ٥ - ٦ سنوات بمكتبة دمنهور وذلك بهدف غرس حب اللغة العربية الأم لديهم لما لها أهمية فهي تعتبر من أقدم اللغات في العالم، فهي لغة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنها اللغة التي نزل بها كلام الله تعالى في القرآن الكريم؛ أي قبل 1400 عاما،و العامل المشترك في التواصل مع أشقاءنا  بالدول العربية والحفاظ علي التراث الإسلامي وانتقاله من جيل الي الأجيال القادمة.

 


وتضمنت الاحتفالية باليوم العالمي للغة العربية إقامة عدة انشطة بمبني الأنشطة بالمكتبة بدمنهور بمشاركة الأطفال منها تقديم مسرح للعرائس عن التعريف باللغة العربية وأهميتها بالإضافة لعقد ورش إشغال يدوية بتصميم أقلام من الكرتون الملون، وتصميم لوحة عمل جماعي للأطفال عن اللغة العربية مع التقاط الصور التذكارية مع اشغالهم اليدوية.

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بدمنهور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة السيسي بدايه اليوم العالمي للغة العربية
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