زراعة البحيرة: وقف صرف الأسمدة للمتعدين على الأرض الزراعية

قام الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، يرافقه المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة، بتفقد جمعية العبور الزراعية التابعة للمراقبة العامة والتنمية والتعاون الزراعى بجنوب وغرب التحرير قطاع التحدى، بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ببحث بعض الشكاوى الواردة إلى الوزارة من قبل المواطنين، وكان فى استقبالهم المهندس عبد اللطيف مطاوع مدير عام مراقبة جنوب وغرب التحرير.

عدم صرف أى أسمدة لأى متعد على الأرض الزراعية

وقام الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة بالبحيرة، بمتابعة أعمال الجمعية وخاصة الدورة المستندية الخاصة بصرف الأسمدة ومتابعة الوارد والمنصرف والرصيد بالجمعية، وكان قد عقد اجتماع بالعاملين بالجمعية، موجها بأهمية التركيز على عدم صرف اى أسمدة لاى متعدى على الأرض الزراعية، وعدم الصرف نهائيا لمن لا يحمل كارت الفلاح وطبقا لما هو مدون على المنظومة وخاصة الحصر الفعلى على الطبيعة.

تحميل أى مبيدات أو مخصبات أو اى أعباء إضافية على الأسمدة المدعمة

شدد الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة بالبحيرة على عدم تحميل أى مبيدات أو مخصبات أو اى أعباء إضافية على الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بنقل الحيازات طبقا للقانون والتصدى بكل حزم لأى حالة تعد على الأرض الزراعية فى المهد، وطالبهم بإرسال بيان دورى عن الزراعات والمحاصيل المنزرعة، وحالات التعدى والإزالة وغيرها، وكافة البيانات المتعلقة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون الزراعى بجنوب وغرب التحرير قطاع التحدى لمديرية الزراعة بالبحيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.