الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زراعة البحيرة: وقف صرف الأسمدة للمتعدين على الأرض الزراعية

جانب من زيارة وكيل
جانب من زيارة وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة

قام الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، يرافقه المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة، بتفقد جمعية العبور الزراعية التابعة للمراقبة العامة والتنمية والتعاون الزراعى بجنوب وغرب التحرير قطاع التحدى، بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ببحث بعض الشكاوى الواردة إلى الوزارة من قبل المواطنين، وكان فى استقبالهم المهندس عبد اللطيف مطاوع  مدير عام مراقبة جنوب وغرب التحرير.

عدم صرف أى أسمدة لأى متعد على الأرض الزراعية

وقام الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة بالبحيرة، بمتابعة أعمال الجمعية وخاصة الدورة المستندية الخاصة بصرف الأسمدة ومتابعة الوارد والمنصرف والرصيد بالجمعية، وكان قد عقد اجتماع بالعاملين بالجمعية، موجها بأهمية التركيز على عدم صرف اى أسمدة لاى متعدى على الأرض الزراعية، وعدم الصرف نهائيا لمن لا يحمل كارت الفلاح وطبقا لما هو مدون على المنظومة وخاصة الحصر الفعلى على الطبيعة.

تحميل أى مبيدات أو مخصبات أو اى أعباء إضافية على الأسمدة المدعمة

شدد الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة بالبحيرة  على عدم تحميل أى مبيدات أو مخصبات أو اى أعباء إضافية على الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بنقل الحيازات طبقا للقانون والتصدى بكل حزم لأى حالة تعد على الأرض الزراعية فى المهد، وطالبهم بإرسال بيان دورى عن الزراعات والمحاصيل المنزرعة، وحالات التعدى والإزالة وغيرها، وكافة البيانات المتعلقة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون الزراعى بجنوب وغرب التحرير قطاع التحدى  لمديرية الزراعة بالبحيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالبحيرة الزراعة غرب التحرير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسمدة الارض الزراعية
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 13 قرارًا جديدًا اليوم

الحديث ممنوع في هذا الأمر، خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية لـ مدبولي بعد لقائه برجال الأعمال

سعر الذهب صباح اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

خلال ساعات، إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 وأسماء المقبولين

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع البنك المركزى

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة مستشار الملك حمد للشئون الثقافية

منوعات

المزيد

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

اكتشفوا مخزنا للعدسات اللاصقة، مفاجأة غير متوقعة في عين مريضة قبل خضوعها لعملية جراحية

توقعات برج العذراء 2025، علاقة صداقة تتحول لحب واحذر الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

سعر الذهب صباح اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

32 جنيهًا سعر السكر اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معايير مسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بوجود خلافات زوجية

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية