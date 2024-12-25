إزالة 29 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 24، التي تنفذ بقوة في جميع مدن ومراكز المحافظة، وأوضحت أن هذه الحملات تستهدف استعادة حقوق الدولة والمواطنين، وتطبيق العدالة بكل حزم من خلال تنسيق تام بين كافة الجهات المعنية.

ونفذت الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة حملات مكبرة، أسفرت عن إزالة 29 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمساحة 711 متر مربع، 7 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة فدان و7 قيراط، وبذلك يصل إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثالثة إلى 411 حالة على مساحة 22985 متر مربع (مباني)، و93 حالة تعدٍ على مساحة 11 فدان و13 قيراط (زراعة).

جدير بالذكر أن الموجة 24 لإزالة التعديات بمحافظة البحيرة والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة بمراكز المحافظة بالبحيرة والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.

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