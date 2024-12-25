الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 29 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

ازالة التعديات بالبحيرة
ازالة التعديات بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 24، التي تنفذ بقوة في جميع مدن ومراكز المحافظة، وأوضحت أن هذه الحملات تستهدف استعادة حقوق الدولة والمواطنين، وتطبيق العدالة بكل حزم من خلال تنسيق تام بين كافة الجهات المعنية.

ونفذت الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة  حملات مكبرة، أسفرت عن إزالة 29 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمساحة 711 متر مربع، 7 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة فدان و7 قيراط، وبذلك يصل إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثالثة إلى 411 حالة على مساحة 22985 متر مربع (مباني)، و93 حالة تعدٍ على مساحة 11 فدان و13 قيراط (زراعة).

جدير بالذكر أن الموجة 24 لإزالة التعديات بمحافظة البحيرة والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة بمراكز المحافظة بالبحيرة والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة الدكتورة جاكلين عازر إزالة التعديات الموجة 24
ads

الأكثر قراءة

تكليفات حاسمة من السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

إدراج 6 أدوية جديدة على قائمة المواد المخدرة

السيسي يتابع إجراءات الحكومة للتغلب على تحديات زيادة أعداد الفصول والعجز في أعداد المعلمين

السيسي يوجه بالارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع مستوى الطلاب والمعلمين

مرتضى منصور: كهربا وإمام عاشور الله يرحمهم (فيديو)

مرتضى منصور: عمر زهران مرهق وطالبنا باخلاء سبيله لظروفه الصحية (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 26 - 12 -2024

منوعات

المزيد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25/12/2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأحمر كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة التكوير وسبب نزولها وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية الإمام علي في المنام وعلاقتها بقرب الانتصار على الأعداء

أسماء سورة المجادلة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية