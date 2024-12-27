رئيس مجلس مدينة فاقوس بالشرقية يبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية اليوم اجتماعا بنواب رئيس المركز ومديرى الإدارات والسادة مسؤولي الأقسام بالإدارات المختلفة، حيث بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور وتقييم الأداء فى الفترة السابقة وتطلعاته للمزيد من العمل والجهد لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين للحصول على الرضا المجتمعي المطلوب.

نقاط الضعف والقوة بالإدارة

وتناول الاجتماع أهمية التعرف على نقاط القوة والضعف بالإدارات للعمل عليها،وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعلى سبيل المثال مكافأة المجتهد ، مجازاة المقصر، بالإضافة إلى إن المسئولية ثقيلة بجانب كل مسئول فى الإدارات بمختلف اقسامها فى إطار الالتزام باللوائح والقوانين، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تقديم افضل الخدمات للمواطنين

كما تطرق الاجتماع نقاط كالتدوير الوظيفي وإعادة هيكلة العاملين وترتيب دولاب العمل الإداري وتنظيم آلية العمل بكل قسم بداخل كل إدارة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على راحتهم والارتقاء بمنظومة العمل ومواجهة السلبيات بالاضافة الى التعاون المثمر بين كل الجهات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين،

مناقشة توفير الحلول المناسبة للمشكلات المطروحة

وبختام الاجتماع عرض للمشكلات التي تواجه الأقسام المختلفة بالإدارات ومناقشة توفير الحلول المناسبة لها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحل العاجل منها ومناقشة باقى الحلول والعمل على سرعة تنفيذها.

حملات لغلق الحضانات ومراكز التأهيل غير المرخصة

كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات لغلق حضانات ومراكز تأهيل غير مرخصة بمناطق متفرقة بالمدينة شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات مكبرة ومكثفة لغلق وتشميع مراكز تأهيل وحضانات غير مرخصة فى أماكن متفرقة بالمدينة وذلك بمتابعة المحاسب رئيس المركز وبحضور هشام سليمان مدير إدارة التضامن الاجتماعى بفاقوس ومسؤولى رخص المحلات بالمجلس.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأسفرت الحملة على غلق وتشميع عدد 5 مراكز وحضانات بمناطق متفرقة بالمدينة، وأكد رئيس المركز أن المخالفين للقرار ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتًا إلى أن قرار الغلق سيتم تنفيذه بمنتهى الدقة والحزم، معلنا أن الحملات مستمرة بشتى الأنحاء بمركز ومدينة فاقوس.

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