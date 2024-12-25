تشييع جثماني رجل وزوجته لقيا مصرعهما في حادث سير بالشرقية (صور)

اتشحت محافظة الشرقية بالسواد وعم الحزن جميع أركانها بعد وفاة موظف بالمعاش وزوجته إثر تعرضهما لحادث سير مروع بطريق"الحسينية - فاقوس"بدائرة مركز فاقوس ولم يمهلهما القدر ليريا أسرهما وذويهما مرة أخرى حتى عادا في نعشيهما.

الحزن يخيم علي قرية السلطان غريب بعد وفاة زوجين في حادث مروري

ووصل جثمانا الضحيتين وهما"زكريا.ع.م"63 سنة موظف بالمعاش بالإدارة الصحية وزوجته"صباح.ح.ع"62 سنة (ربة منزل) مقيمان قرية السلطان غريب مركز أبو كبير في سيارات الإسعاف إلى مسقط رأسيهما قادمين من المستشفى وتدافع الأهل والجيران والأصدقاء لحملهما وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد،وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليهما بمسجد القرية الكبير في مشهد جنائزي مهيب حتى تمت مواراتهما الثرى بمقابر العائلة بالقرية.

لقيا مصرعهما في حادث سير،تشييع جثماني رجل وزوجته في الشرقية،فيتو

وأكد أهالي القرية أن المتوفيين كانا يتمتعان بالطيبة ودماثة الخلق وأنهما حال استقلالهما سيارة ملاكى برفقة اثنين اخرين لتأدية واجب العزاء لأسرة متوفي تعرضوا لحادث انقلاب السيارة داخل مياه ترعة أمام قرية الديدامون بدائرة مركز شرطة فاقوس ما أسفر عن وفاة الزوج والزوجة ومصرع سيدة أخرى واصابة السائق داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يدخلهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

مصرع وإصابة 4 في حادث سير مروع بالشرقية.. كانوا في طريقهم لأداء واجب عزاء

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارا بورود بلاغا بسقوط سيارة ملاكي داخل مياه ترعة أمام قرية الديدامون بدائرة مركز شرطة فاقوس وبداخلها 4 أشخاص بينهم سيدتان ما أسفرعن مصرع سيدتين ورجل وهم كل من:-"صباح.ح.ع"63 سنة (ربة منزل) مقيمة قرية السلطان غريب مركز أبو كبير و"سماح.ع.ي" 50 سنة (ربه منزل) مقيمة مدينة القرين و"زكريا.ع.م"62 سنة بالمعاش الإدارة الصحية مقيم قرية السلطان غريب مركز أبو كبير وإصابة سائق السيارة ويدعى"محمد.ال.م"63 سنة (موظف بمجلس مدينة القرين) مقيم مدينة القرين مصاب بكسربمفصل الفخد القدم الأيمن وجرى نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزي.

إذ وقع الحادث أثناء استقلال الأربعة «السيارة» وتوجههم لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى بحسب أقوال ذويهم.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وجرب نقل المصاب إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم والتحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

لقيا مصرعهما في حادث سير،تشييع جثماني رجل وزوجته في الشرقية،فيتو2

حوادث الطرق.. تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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