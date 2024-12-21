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أهالي الهيصمية بالشرقية يشتكون من سيارات الربع نقل: غير آدمية وخطر على المواطنين

أهالي الهيصمية بالشرقية
أهالي الهيصمية بالشرقية يشتكون من سيارات الربع نقل

يعاني أهالي قرى الوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لـ مركز فاقوس في محافظة الشرقية من أزمة حقيقية في وسائل النقل، حيث يضطرون يوميًا لاستخدام سيارات ربع نقل "كبود" المخصصة لنقل البضائع والماشية، في تنقلاتهم إلى مدينة فاقوس، وهو ما يهدد حياتهم ويعرضهم لخطر كبير.

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المواطنون يركبون سيارات نقل الماشية للذهاب الى فاقوي لمدارسهم وجامعاتهم -فيتو
المواطنون يركبون سيارات نقل الماشية للذهاب الى فاقوي لمدارسهم وجامعاتهم 

نقل غير آمن وغير إنساني

وتعد سيارات ربع النقل "كبود" وسيلة النقل الأساسية للمواطنين، خاصة الطلاب الذين يتنقلون يوميًا من قراهم إلى مدارسهم وجامعاتهم، ورغم أن هذه السيارات مخصصة وفق تصاريح المرور لنقل البضائع والماشية، فإن أهالي القرى اضطروا لاستخدامها بسبب نقص وسائل النقل المناسبة.

محمد دياب، أحد سكان قرية الخطارة الصغرى، أكد أن جميع أهالي الوحدة المحلية يعانون من هذه السيارات التي لا ترتقي لنقل البشر.  

وأضاف أن "هذه السيارات هي بمثابة قفص حديدي ينقل فيه المواطنين، فهي غير مهيأة للراحة أو الأمان، كما أن سائقيها يتنقلون بها دون خطوط سير واضحة، مما يجعل المواطنين عرضة لمخاطر جسيمة".

 

المواطنون يركبون سيارات نقل الماشية للذهاب الى فاقوي لمدارسهم وجامعاتهم -فيتو
المواطنون يركبون سيارات نقل الماشية للذهاب الى فاقوي لمدارسهم وجامعاتهم 

مخاطر صحية وصيفًا وشتاءً

وأشار إبراهيم يوسف، أحد سكان القرية، إلى أن الركاب يعانون بشكل كبير في فصلي الصيف والشتاء. في الصيف، يتعرضون لحرارة شديدة بسبب أسطح "الكبود" المصنوعة من الصاج، ما يجعل السيارة أشبه بالفرن الحار، بينما في الشتاء، يعانون من برودة شديدة نتيجة تسرب الهواء عبر المسافات بين الأجزاء المعدنية في السيارة.

مخاطر السقوط وحوادث الطريق

من جهة أخرى، يواجه العديد من الركاب خطر السقوط أثناء السفر، حيث يضطر بعضهم للركوب فوق أسطح السيارات أو الجلوس على مقدمة السيارة بسبب الازدحام الشديد داخل السيارات. وقد أسفرت هذه الظروف عن وقوع العديد من الحوادث التي أودت بحياة عدد من الطلاب.

أحمد سالم، أحد الأهالي، أضاف: "رغم المخاطر، لا توجد وسائل نقل أخرى متاحة لنا. أصبحنا نشعر بالخوف يوميًا من وقوع حادث أو كارثة بسبب الإهمال في توفير وسائل نقل آدمية".

المواطنون يركبون سيارات نقل الماشية للذهاب الى فاقوي لمدارسهم وجامعاتهم -فيتو
المواطنون يركبون سيارات نقل الماشية للذهاب الى فاقوي لمدارسهم وجامعاتهم -

مطالبات بتعديل خط سير الميكروباصات

من جهته، طالب عبد الرحمن الشحات، أحد الأهالي، بتدخل عاجل من مجلس مدينة فاقوس والجهات المعنية لتحسين الوضع، مشيرًا إلى ضرورة استبدال سيارات ربع النقل بسيارات ميكروباص آدمية، وهو ما سيسهم في تحسين مستوى الأمان والراحة للمواطنين.

كما دعا إلى تعديل خط سير السيارات الميكروباص العاملة في الخطوط القريبة، بحيث يتم تمديدها لتشمل قرى الوحدة المحلية بالهيصمية، خاصة وأن الخطوط الحالية تنتهي عند قرية الروضة. وقال الشحات: "يجب أن يصل خط سير الميكروباصات إلى الهيصمية وقرى الخطارة الصغرى، من أجل توفير وسيلة نقل آمنة لجميع الأهالي".

المواطنون يركبون سيارات نقل الماشية للذهاب الى فاقوي لمدارسهم وجامعاتهم -فيتو
المواطنون يركبون سيارات نقل الماشية للذهاب الى فاقوي لمدارسهم وجامعاتهم

 

المواطنون يركبون سيارات نقل الماشية للذهاب الى فاقوي لمدارسهم وجامعاتهم -فيتو
المواطنون يركبون سيارات نقل الماشية للذهاب الى فاقوي لمدارسهم وجامعاتهم 

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وأكد عدد من الأهالي أن التعديل في خط سير الميكروباصات سيُسهم بشكل كبير في توفير وسيلة نقل آمنة وآدمية تحافظ على أرواحهم، وأن هذه الخطوة ستكون بمثابة الحل الوحيد للتخفيف من معاناتهم اليومية.

محمد حسن، أحد المواطنين، اختتم حديثه قائلًا: "نحتاج إلى تدخل سريع من المسؤولين لحل هذه المشكلة التي تؤرقنا وتعرض حياتنا للخطر يوميًا. فالأمر لا يقتصر على المعاناة اليومية فقط، بل يشكل تهديدًا حقيقيًا على حياتنا وأرواح أبنائنا".

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