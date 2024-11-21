طبيب أورام يكشف عن ترتيب مخيف لانتشار سرطان البروستاتا في مصر

أكد الدكتور عماد حمادة أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام أن معدل انتشار سرطان البروستاتا السابع عالميًّا وفي مصر التاسع بين أنواع الأورام المختلفة.

نسبة الوفيات من سرطان البروستاتا

وأشار إلى أن نسبة الوفيات من المرض يمثل سرطان البروستاتا رقم ١٢ في أسباب الوفيات ضمن الأورام الصلبة بينما الأورام الأكثر انتشارًا منه هى أورام القولون والرئة والكبد.

ووجه رسالة اطمئنان بأن المرض ليس خطر ويمكن الشفاء منه.



عدم الخوف من سرطان البروستاتا

وشدد على ضرورة عدم الخوف من سرطان البروستاتا وإجراء التحاليل للاكتشاف المبكر والعلاج سواء من خلال استئصال البروستاتا عن طريق الجراحة أو العلاج الإشعاعي.



سرطان البروستاتا



وأكد ضرورة تدريب وتعليم الأطباء متى يحدث سرطان البروستاتا وأعراضه وطرق علاجه.

وأكد الدكتور عماد حمادة أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام، أن الاكتشاف المبكر لمرض سرطان البروستاتا يساعد في العلاج مبكرًا وتحقيق نسب شفاء مرتفعة فضلا عن اللحاق بالورم قبل انتشار الورم خارج البروستاتا.

مدى انتشار سرطان البروستاتا لأعضاء الجسم

وأشار أستاذ علاج الأورام إلى أن سرطان البروستاتا يمكن أن يكون موضعيًّا في البروستاتا فقط دون أن ينتشر خارجها إلى أعضاء الجسم.

طرق علاج سرطان البروستاتا

وأوضح أن طرق علاج سرطان البروستاتا في مراحله الأولى، تشمل جراحة أو منظار أو فتح البطن أو علاج إشعاعي لمن يرفض الجراحة، مشيرا إلى أن الطبيب عليه إبلاغ المريض بالأعراض الجانبية لكل نوع علاج.



وأكد أستاذ علاج الأورام أن سرطان البروستاتا ينتشر إلى الغدد الليمفاوية أو ينتقل إلى عظام الجسم ويمكن علاجه بالعلاج الهرموني، وإذا حدثت مقاومة للعلاج الهرموني يمكن استخدام علاج جيني أو كيميائي.

وأوضح أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام وجود فرق بين الإصابة بتضخم البروستاتا وسرطان البروستاتا، مشيرًا إلى أن أعراضهم متشابهة لذا يجب على مريض تضخم البروستاتا المتابعة لدى الطبيب حتى لا يتحول مرض تضخم البروستاتا إلى أورام.

سرطان البروستاتا يصاب به الإنسان من عمر ٥٠ سنة حتى ٧٠ عاما

وأضاف أستاذ علاج الأورام أن مرض سرطان البروستاتا يصاب به الإنسان من عمر ٥٠ سنة حتى ٧٠ عامًا؛ لذا تستهدف المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان البروستاتا هذه الفئة العمرية لإجراء الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، لافتا إلى أنه يمكن أن يصيب الرجال من عمر ٤٥ سنة ولكن بصورة نادرة ويكون المرض شديد المضاعفات في هذه الحالة.

أعراض سرطان البروستاتا

وأوضح أن أهم الأعراض التي تظهر على المصابين بسرطان البروستاتا تشمل البول المتقطع أو البول بكثرة أو وجود دم بالبول، وعند ظهور هذه الأعراض يجب اللجوء للطبيب للكشف والعلاج.

كانت وزارة الصحة قد حذرت من تجاهل أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا، مشيرة إلى أن أي مريض يشعر بأعراض سرطان البروستاتا عليه التوجه لأقرب وحدة صحية للاستفادة من مبادرة الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

أعراض سرطان البروستاتا

وأكدت وزارة الصحة أن أعراض سرطان البروستاتا تشمل:

كثرة التبول

وجود دم في البول

خلل في تدفق البول

فقدان شديد في الوزن

ضعف جنسي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا