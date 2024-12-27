الجمعة 27 ديسمبر 2024
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لجنة للمرور الدوري على مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية بالدقهلية

لجنة لتضامن الدقهلية،
لجنة لتضامن الدقهلية، فيتو

 شنت مديرية تضامن الدقهلية حملة من خلال لجنة للمرور الدوري على مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية بالدقهلية للوقوف على مدى تقديم الخدمة بالمؤسسات.

 ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

لجنة للمرور الدوري على مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية بالدقهلية

 وتابعت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الدقهلية اللجان المشكلة من الإدارات الاجتماعية والأسرة والطفولة وإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة خلال شهر ديسمبر الجاري، للمرور على كافة دور الرعاية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء من الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمؤسسات والجمعيات 

 وشددت اللجنة على متابعة تلافي الملاحظات مع الجمعيات والمؤسسات المسند لها تلك الدور لرفع كفاءة الخدمات المقدمة وتوفير كافة أوجه الرعاية.

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توفير كافة المواد الغذائية ومراجعة صلاحيتها

 كما تقوم اللجان بالتأكد من توافر كافة المواد الغذائية ومراجعة صلاحيتها وتوزيع ملابس جديدة على الأبناء والنزلاء، بالإضافة إلى سلامة المنشآت، وتواجد الموظفين والإداريين في مواقع عملهم.

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