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محافظات

محافظ الدقهلية: فتح التراخيص لسيارات الأجرة "كيوت" بديل التوك توك (صور)

السيارة بديل التوك
السيارة بديل التوك توك، فيتو

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فتح الترخيص لسيارات الأجرة (كيوت) بديل مركبات التوك توك داخل عواصم المراكز والمدن وبين العواصم وقراها. 

وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة بمحافظة الدقهلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات. 


حظر سير سيارات (كيوت) على الطرق السريعة بالدقهلية 

وأوضح  "مرزوق" أن القرار لا يسري على مدينتي المنصورة وطلخا وأكد أن القرار يحظر سير سيارت (كيوت) على الطرق السريعة بنطاق المحافظة.

 

 

وأضاف محافظ الدقهلية أن القرار حدد تعريفة الركوب بمبلغ 5 جنيهات داخل القرية ومبلغ 10 جنيهات عن التنقل بين الوحدات القروية بالمركز الواحد.

ووجه " مرزوق" العميد حاتم طه مدير مرور الدقهلية بمتابعة تنفيذ القرار المشار اليه حرصا على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

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