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وكيل تضامن الأقصر: مؤسسة ساويرس داعمة للمشروعات الكبرى (فيديو)

وكيل وزارة التضامن
وكيل وزارة التضامن بالأقصر

 قال الدكتور محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، إن مؤسسة ساويرس للتنمية الثقافية دائما داعمة للمشروعات الكبرى الجارية بمحافظة الأقصر منها مشروع تحسين إنتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم والذي يببثق منه الملتقى الأول للخضر والفاكهة المجففة ميركادو.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر، أن الدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تنقل شكرها إلى مؤسسة ساويرس للتنمية والسفارة اليابانية  على تدشين الحدث الهام الذي يلعب دورا هاما في تعزيز التصنيع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي مما يخلق فرص عمل وفيرة للأسر وشباب مصر، ويحدث طفرة في العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة لتوفير سبل التعاون والدعم لملتقى ميركاتو

ملتقي ميركادو للخضر والفاكهة المجففة 


وأكد الدكتور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن ملتقى ميركادو خطوة جديدة نحو خلق سوق عادل للمنتجات الزراعية، وسعر جاد للمنتج الزراعي المصري على مستوى العالم، ونتمنى التصدير الزراعي دخله يفوق صناعة السياحة من العملة الصعبة للدولة المصرية.


وبدأت الفعاليات بمشاركة أكثر من 100 مشارك يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير، و التجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي، فيما يضم الملتقى العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والإستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية.

 

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الأقصر ملتقى ميركادو ملتقى الخضر والفاكهة المجففة ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة مؤسسة ساويرس للتنمية السفارة اليابانية مؤسسة تنمية الأسرة المصرية

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