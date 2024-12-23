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تضامن الفيوم تسلم 364 سماعة طبية للمرضى غير القادرين

توزيع سماعات طبية
توزيع سماعات طبية لغير القادرين بالفيوم، فيتو

 أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، عن تسليم 364 سماعة طبية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، للمرضى غير القادرين، بقرى ومراكز المحافظة الفيوم، دعما للأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

 

طرق تحديد المرضى المستحقين للدعم

 وقال الدكتور ياسر عبدالهادى، وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، إنه تم تحديد  الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في القري، التي أعدت قاعدة بيانات بالأسر الأولى بالرعاية في القري والمدن والنجوع، ويتم الرجوع إلى قاعدة البيانات وقت الحاجة إلى تحديد الفئات الأكثر احتياجا.

 

دعم المرضى غير القادرين نفسيا

 وأضاف وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم،  أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى، تتبناه الجمعيات الخيرية، للارتقاء بقدرات الفرد المعاق حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، كما يساعده علي رفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

نشاط الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في الفيوم

 يذكر أن الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون  مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم،  نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها، تسليم السماعات الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة.

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 كما يتم توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى محافظة الفيوم من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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