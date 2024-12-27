محافظ الإسماعيلية يتابع جهود المدن والمراكز فى التصدي لمخالفات البناء (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات الوحدات المحلية في الأحياء والمراكز والقرى، في التصدي لإشغالات ومخالفات البناء.

جهود الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية

وقامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بتنفيذ ١٨ حالة إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف، على مساحة ١١٦٠ مترا تقريبًا، خلال أسبوع.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء، وتمثلت الحالة الأولى عبارة عن إزالة فورية لسور (بناء بدون ترخيص) بمدينة المستقبل، وكانت الحالة الثانية، عبارة عن إزالة تشوينات لمباني، (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة ۱۲۰ مترا.

جانب من حملات الإزالة، فيتو

جانب من حملات الإزالة، فيتو

مشتملات حالات الإزالة

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بفك شدة خشبية لسقف الدور السابع علوي، لبناء بدون ترخيص، بشارع الدقهلية، كما قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لعقار بشارع المدارس، كما تم إيقاف بناء بدون ترخيص.

جانب من حملات الإزالة، فيتو

جانب من حملات الإزالة، فيتو

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بتنفيذ إزالة فورية لثماني حالات تعد، وتمثلت الحالة الأولى عبارة عن، تنفيذ إزالة فورية لمبنى غير مكتمل البناء من الطوب الأبيض، على مساحة ٥٠ متر وبارتفاع مترين، بمنطقة التبة بقرية النصر، كما الحالة الثانية فكانت عبارة عن تنفيذ إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض، على مساحة ٩٠ مترا، بمنطقة العواصية بقرية النصر، كما شملت الحالة الثالثة فكانت عبارة عن تنفيذ إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض في المهد، على مساحة ١٠٠ متر تقريبًا، بقرية الرياح، بالاضافة إلى إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض، على مساحة ١٠٠ متر تقريبًا، بقرية الرياح.

جانب من حملات الإزالة، فيتو

جانب من حملات الإزالة، فيتو



وإزالة فورية لحوائط منزل دور أرضي، على مساحة ١٢٠ مترا بعزبة الصعايدة، وإزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض بالدور الأرضي، على مساحة ١٠٠ متر، بعزبة الصعايدة بالمدينة، وفك شدة خشبية بالدور الأرضي، على مساحة ١٠٠ متر بقرية الروضة.

رفع تموينات خاصة بمخالفات البناء

كما تم رفع تشوينات وفك تندة حديدية، بقرية الشهيد خيري، وتمت الإزالة بحضور مدير الجمعية الزراعية، مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي إزالة فورية، عبارة عن منازل من الطوب الأبيض، (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة ١١٠ أمتار، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد.

وكانت الحالة الأولى عبارة عن، فك شدة خشبية لإقامة سقف خرساني بدون ترخيص، على مساحة ١٠٠ متر بعزبة نمر بقرية أم عزام، والحالة الثانية عبارة عن، إزالة فورية لغرفة غير معرشة من الطوب الأبيض، على مساحة ٢٠ مترا، بعزبة منشية عصمت بنطاق قرية السلام.

وفى السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بتنفيذ إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض، على مساحة ١٥٠ مترا، بقرية أبوعاشور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

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