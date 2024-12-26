الأمين المساعد للدعوة بالأزهر الشريف في زيارة لمنطقة وعظ الإسماعيلية (صور)

قام الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف، بزيارة منطقة وعظ الإسماعيلية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024م.

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واطّلع الأمين على الأنشطة المتنوعة التي يقوم بها الوعاظ والواعظات في الإسماعيلية من خلال التواصل المباشر مع الأهالي، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات وقطاعات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمتابعة سير العمل في مناطق الوعظ وتعزيز دورها المجتمعي.

جانب من الزيارة، فيتو

وطبقًا لتوجيهات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجدي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وَجَّهَ الدكتور الهواري الوعاظ بضرورة تكثيف الأنشطة المتنوعة مثل المقاهي الثقافية والقوافل الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، بهدف تعزيز التواصل مع الأهالي، والاستماع إلى استفساراتهم، وتحصينهم من المشكلات المجتمعية والأفكار المنحرفة.

جانب من الزيارة،فيتو

أهمية ضبط منظومة العمل

كما أكد أهمية ضبط منظومة العمل داخل المنطقة ولجان الفتوى المنتشرة في مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، مُؤكدًا ضرورة تقييم الخدمة المقدمة للمستفتين وضمان دقتها وفاعليتها، مع التركيز على لجنة الفتوى الرئيسة ومستوى الخدمة المقدمة.

جانب من الزيارة،فيتو

الالتقاء بالوعاظ

كما التقى بعدد من وعاظ وواعظات منطقة الإسماعيلية، وأكد أهمية التواجد الميداني الفعّال والمشاركة في المبادرات والحملات التوعوية التي يطلقها مجمع البحوث الإسلامية، مع ضرورة التنسيق الكامل مع المؤسسات والهيئات في المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من جهود التوعية ومعالجة القضايا المجتمعية.

جانب من الزيارة،فيتو

وأشار إلى ضرورة تقديم رسائل توعوية تتناسب مع اختلاف مستويات التعليم والبيئة لضمان تأثير فعال في عملية التواصل مع الجمهور، من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط الأفكار لهم.

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