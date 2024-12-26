241 طالبا يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بـ"صيدلة الإسماعيلية" (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية قد بدأت أمس الأربعاء الموافق 25 ديسمبر وتستمر حتى 23 يناير.

وأدى الامتحانات 241 طالبا وطالبة داخل معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب جامعة قناة السويس.

جانب من الامتحانات، فيتو

جانب من الامتحانات، فيتو

جولة لمتابعة أعمال الامتحانات

وقام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، يرافقه الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بـجامعة الإسماعيلية الأهلية بتفقد سير العملية الامتحانية داخل معامل الاختبارات الإلكترونية.

جانب من الامتحانات، فيتو

جانب من الامتحانات، فيتو

جانب من الامتحانات، فيتو

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

وأشار الدكتور عادل حسن إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ملتزمة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بإضافة أسئلة مقالية إلى جانب الأسئلة الموضوعية، بواقع 70% أسئلة موضوعية و30% أسئلة مقالية، كما أوضح " عادل حسن" أن 173 طالب وطالبة بالمستوى الثاني برنامج فارم دي ( صيدلة إكلينيكية) و68 طالب وطالبة بالمستوى الثاني برنامج فارم دي أدوا الإمتحانات اليوم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة حداد أن الاختبارات تتم إلكترونيا بالكامل لطلاب المستوى الأول والثاني، أما المستوى الثالث ف 75% من الاختبارات تتم إلكترونيا.

جانب من الامتحانات، فيتو

جانب من الامتحانات، فيتو

جانب من الامتحانات، فيتو

المشرفون على عقد الامتحانات

تأتي امتحانات كلية الصيدلة تحت إشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على كلية الصيدلة وبإشراف تنفيذي الدكتورة راندا عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ومن داخل المعامل الإلكترونية، كان في استقبال الدكتور عادل حسن والدكتورة غادة حداد، الدكتور تامر حسنين منسق برامج كلية الصيدلة والذي أكد على حسن سير العملية الامتحانية مع عدم وجود أي شكاوى من الطلاب حول الامتحانات، مشيرًا إلى أن جميع الأسئلة جاءت من المقررات التي تم تدريسها.

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