لمواجهة الشائعات، إعلام الإسماعيلية يواصل فعاليات حملة "اتحقق قبل ما تصدق" (صور)

نفذ مركز إعلام الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، لقاءا جديدا من فعاليات حملة (اتحقق قبل ما تصدق)، والتى تستهدف رفع الوعي بخطورة حرب الشائعات وأهمية مواجهتها،حيث جرى لقاء اليوم حول (دور الإعلام الوطني فى مواجهة حرب الشائعات).

افتتاح لقاء دور الإعلام الوطني

وافتتح اللقاء بكلمة من سماح محمد عبده مدير مركز إعلام الإسماعيلية، حيث رحبت بضيف اللقاء والحضور، ونوهت عن أهداف الحملة التى يتبناها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لمواجهة الشائعات. ثم تحدث فضيله الشيخ محمد خفاجى حيث أشار إلى موقف الدين الحنيف من تداول الشائعات وكيف حذر من خطورة تناول الزيف والأكاذيب على وحده المجتمع وسلامة بنائه.

جانب من الفعالية،فيتو

جانب من الفعالية،فيتو

وجود الشائعات منذ قديم الزمن

ومن جانبه أكد الدكتور جمال مسعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، على أن الشائعات موجودة منذ بداية التاريخ ولكن قدرتها على الانتشار زادت بسبب التطور التكنولوجي، مضيفًا أننا يجب أن نستغل التقدم التكنولوجي في مواجهة الشائعات.

ضرورة مواجهة الشائعات

وأشار إلى أن مواجهة الشائعات ليس دور الإعلام فقط وإنما الحكومة كذلك، فيجب أن يكون هناك سرعة في التعامل مع الشائعات وضبط الإيقاع من خلال نشر الوعي بالقوانين التي تحكم نشر الشائعات، وأن أحد أسباب انتشار الشائعات هو غياب المعلومة الصحيحة.

جانب من الفعالية، فيتو

جانب من الفعالية، فيتو

أهمية الحوار في التعامل مع الشائعات

وأضاف أنه يجب أن يكون الحوار في التعامل مع الشائعات لغة شبابية لتصل إلى الشباب والنشء، ويجب سرعة الرد على ما ينشر حتى لا تأخذ الشائعات المساحات التي تمكنها من الوصول إلى المتلقي.

جانب من الفعالية، فيتو

جانب من الفعالية،فيتو

جانب من الفعالية،فيتو

جانب من الفعالية،فيتو

وأكد أن انتشار الشائعات موجود في كل العالم وليس مصر فقط، موضحًا أن شح المعلومات يتناسب طرديا مع انتشار الشائعات وإنه يجب على الدولة التحرك في مواجهة الشائعات وليس تحرك الإعلام بشكل فردي.

مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك هيئة أو مجلس يتم تمثيل جميع هيئات ومؤسسات الدولة مع وسائل الإعلام فيها تؤدي إلى سرعة الحصول على المعلومات.



شارك فى اللقاء عدد من التربويين والإعلاميين والدعاة وشباب فريق YLY وعدد من القيادات التنفيذية.

ويأتي ذلك بناء علي توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، وبإشراف اللواء دكتور تامر عبد الله رفعت شمس الدين رئيس الإدارة المركزية الإعلام القناة وسيناء، وايناس يوسف مدير عام إعلام القناة.

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