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محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في انفجار مخزن خردة بالإسماعيلية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

 لقى شخص مصرعه وأصيب آخر،  في حادث  انفجار أنبوبة غاز داخل مخزن خردة بمنطقة الحكر أمام مسجد حسب الله في محافظة الإسماعيلية.  

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تلقي إخطار بسماع دوى انفجار 

 وكان اللواء محمد عامر  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث  انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل مخزن خردة بمنطقة الحكر أمام مسجد حسب الله،اسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر. 

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية،إلى مكان الحادث للوقوف علي ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

 

نقل المتوفى إلى المشرحة 

ودفع فرع هيئة  الإسعاف في  الإسماعيلية بعدد كبير من سيارات  الإسعاف وتم نقل المتوفى إلى المشرحة، كما تم نقل المصاب إلى مستشفى المجمع الطبي  التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية. 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ اللازم.

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