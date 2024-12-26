غلق 12 محلا مخالفا خلال حملة شاملة في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 7 ديسمبر حتى 27 ديسمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

غلق وتشميع 12 محل ومغسلة

حيث شهد اليوم الخميس، غلق وتشميع 12 (محل ومغسلة) مخالفين، وتنفيذ حالة إزالة لسطح أحد العقارات، إيقاف تحويل شقة من سكني لتجاري، ورفع الإشغالات، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، نائب رئيس حي ثالث، والإدارة الهندسية بالحي، وقوات إنفاذ القانون.



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

نتائج حملة الإزالة

وتمثلت الإزالات في إيقاف تحويل شقة من الاستخدام السكني إلى الاستخدام التجاري بالمنطقة السابعة وإزالة التاندة وإزالة التعدي على الرصيف، كما تم إزالة بوابة مخالفة وهدم جدار بسطح الدور الثامن العلوي بأحد العقارات بمنطقة الدوحة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

بالإضافة إلى إغلاق "تشميع" 10 محال تجارية بمنطقة الزهور، ومحيط حديقة الخالدين والمسرح الروماني؛ لانتهاء مهلة تقنين الأوضاع على منظومة التراخيص الجديدة وللإدارة بدون ترخيص، وتم إغلاق "تشميع" مغسلتين بدون ترخيص بمحيط قسم ثالث.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

رفع الاشغالات بالطريق الدائرى

كما تم رفع الإشغالات بالطريق الدائري في الإسماعيلية، محيط ميدان الفلسطيني، وقد تم التحفظ على 50 كرسي وشمسيتين، بالإضافة لإزالة عدد من الحواجز في الطريق العام وهدم عدد من "الأعشاش" والتحفظ على "عربة كارو".

تشديدات على مواجهة التعديات

وشدد محافظ الإسماعيلية على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل.

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