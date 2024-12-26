الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق 12 محلا مخالفا خلال حملة شاملة في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 7 ديسمبر حتى 27 ديسمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

الأمين المساعد للدعوة بالأزهر الشريف في زيارة لمنطقة وعظ الإسماعيلية (صور)

241 طالبا يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بـ"صيدلة الإسماعيلية" (صور)

غلق وتشميع 12 محل ومغسلة 

حيث شهد اليوم الخميس، غلق وتشميع 12 (محل ومغسلة) مخالفين، وتنفيذ حالة إزالة لسطح أحد العقارات، إيقاف تحويل شقة من سكني لتجاري، ورفع الإشغالات، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، نائب رئيس حي ثالث، والإدارة الهندسية بالحي، وقوات إنفاذ القانون. 
 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

نتائج حملة الإزالة 

وتمثلت الإزالات في إيقاف تحويل شقة من الاستخدام السكني إلى الاستخدام التجاري بالمنطقة السابعة وإزالة التاندة وإزالة التعدي على الرصيف، كما تم  إزالة بوابة مخالفة وهدم جدار بسطح الدور الثامن العلوي بأحد العقارات بمنطقة الدوحة.  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

بالإضافة إلى إغلاق "تشميع" 10 محال تجارية بمنطقة الزهور، ومحيط حديقة الخالدين والمسرح الروماني؛ لانتهاء مهلة تقنين الأوضاع على منظومة التراخيص الجديدة وللإدارة بدون ترخيص، وتم إغلاق "تشميع" مغسلتين بدون ترخيص بمحيط قسم ثالث. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

رفع الاشغالات بالطريق الدائرى

كما تم رفع الإشغالات بالطريق الدائري في الإسماعيلية، محيط ميدان الفلسطيني، وقد تم التحفظ على 50 كرسي وشمسيتين، بالإضافة لإزالة عدد من الحواجز في الطريق العام وهدم عدد من "الأعشاش" والتحفظ على "عربة كارو".  

 

تشديدات على مواجهة التعديات 

وشدد محافظ الإسماعيلية على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24  لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الموجة 24 لإزالة الإشغالات والتعديات بالاسماعيلية الاسماعيلية غلق محال تجارية مخالفة مدينة الاسماعيلية حملة لإزالة الإشغالات بالاسماعيلية

مواد متعلقة

الأمين المساعد للدعوة بالأزهر الشريف في زيارة لمنطقة وعظ الإسماعيلية (صور)

مصرع شخص وإصابة آخر في انفجار مخزن خردة بالإسماعيلية

241 طالبا يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بـ"صيدلة الإسماعيلية" (صور)

لمواجهة الشائعات، إعلام الإسماعيلية يواصل فعاليات حملة "اتحقق قبل ما تصدق" (صور)
ads

الأكثر قراءة

أول رد من نقابة الموسيقيين بعد القبض على حمو بيكا

أستاذ اقتصاد يكشف مفاجأة بشأن المتحكم في سعر صرف الدولار(فيديو)

من ركلة حرة، يحيى عطية الله يسجل هدف الأهلي الأول في شباك المصري

بسبب قضية خلع، مقتل إعلامية لبنانية بالرصاص أمام محكمة الأسرة (فيديو)

ظل الشرع ويده الباطشة، معلومات عن أنس خطاب رئيس المخابرات السورية الجديد

البنك المركزي: معدلات التضخم تتجاوز المستويات المستهدفة ومعدل النمو مستقر

رئيس الوزراء: إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة

نقل دقدق مطرب المهرجانات من ألمانيا لمصر بعد إصابته بالسرطان

منوعات

المزيد

آبل تواجه تهمة بسرقة براءة اختراع

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

أبرزهم البوري والجمبري، انخفاض 5 أنواع أسماك في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 سيارات بالعالم في عام 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر تهاجم قرار منع "بيبي سيتر" من تناول الطعام بمطعم ناد رياضي

أسماء سورة الذاريات وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية