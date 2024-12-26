مفتي الجمهورية يناقش "دور العقل في فهم صحيح الدين" بجامعة القناة (صور)

رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بمفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد في رحاب الجامعة، ضمن فعاليات ندوة "دور العقل في فهم صحيح الدين" والتي أدارها المفتي بقاعة المؤتمرات الكبرى اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر.

أبرز الحضور خلال فعاليات الندوة

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

أبرز الحضور خلال الندوة

وشهد الندوة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات والمديرين والمديرين العموم بالجامعة.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

أبرز المشاركون بالندوة

وشارك بالندوة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى، الشيخ هاني عبد العليم مدير التوجية ومشرف لجنة الفتوى، الشيخ محمد وحيد إمام بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية.

بدأت الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم.



حرص الجامعة على توعية الطلاب

ورحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بمفتي الجمهورية مُعربًا عن سعادته بتواجد الدكتور نظير عياد بجامعة قناة السويس.

جانب من الندوة، فيتو

وأكد أن الجامعة تحرص على توعية طلابها بالتحديات التي تحيط بمصر من خلال سلسلة من ندوات التوعوية والتثقيفية والدينية والفنية التي تطرح قضايا هامة، مشيرًا إلى أهمية تسليح طلابنا بفهم صحيح الدين من خلال قامات دينية، لافتًا إلى أن جميع الأديان السماوية تدعونا إلى الفهم الصحيح، مقدمًا التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يُعيد الله علينا الأعياد بالخير واليمن والبركات.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

تقديم درع جامعة قناة السويس لمفتي الديار المصرية

قام الدكتور ناصر مندور، بتقديم درع جامعة قناة السويس إلى فضيلة مفتي الجمهورية تقديرًا لزيارته الكريمة وحرصه على دعم فكر الشباب بالافكار البناءه.

ومن جانبه، حرص الدكتور نظير عياد على تقديم الشكر للجامعة برئاسة الدكتور ناصر مندور ونواب رئيس الجامعة والقائمين على تنظيم الندوة، مؤكدًا على دور المؤسسات التعليمية في تنمية وعي الشباب والتعريف بالدين، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو تصحيح الفهم الخاطئ الذي يدعي وجود تعارض بين العقل والدين، لافتًا إلى خطورة هذه المسألة، ومحذرًا من دعوات التحرر اللامنضبط، مثل الدعوات إلى المثلية والإلحاد وغيرها من الأفكار السامة التي يتم الترويج لها والدفع بالأقوال غير الصحيحة التي تظهر العداء للدين.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

مكانة العقل في الإسماعيلية

ثم تحدث عن مكانة العقل في الإسلام، مؤكدًا أن للعقل منزلة كبيرة ودرجة رفيعة في الإسلام. مؤكدًا أن العقيدة الإسلامية تحترم العقل الإنساني وأن القرآن خاطب العقل وأعلى من قيمته. وقد تكرر ذكر العقل في القرآن الكريم عشرات المرات، مؤكدًا المنهج القرآني الفريد في الاقتناع العقلي للإيمان، مما يبرز منزلة العقل الكبرى في الإسلام.

وتابع ؛ إذا تأملت مظاهر أخرى عديدة لتكريم الإسلام للعقل، برزت لك جوانب مشرقة، منها: قيام الدعوة إلى الإيمان على الإقناع العقلي، والتي تظهر بأساليب شتى، مثل الدعوة إلى التفكر والتدبر.

وأوضح الدكتور نظير عياد أن القصور في فهم ماهية العقل قد يؤدي إلى إثارة الجدل. وقد يعجز العقل القاصر عن فهم المراد في الشريعة، مما ينشأ عنه الخلاف.

وأكد أن كل صاحب عقل يحتاج إلى أدوات لفهم النقول والنصوص، وهو ما يتحقق من خلال العلم الأصولي. كما أوضح أن بعض الأمور يمكن فهمها بالفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها، ولكن الانجراف وراء الأهواء قد يحرف العقل عن مساره الفطري.

وأضاف؛ أن الله تعالى ميز الإنسان عن باقي الكائنات الأخرى بالعقل، سواء على مستوى السلوك أو التفكير. مع اختلاف هذه الملكة من شخص لآخر.

وعلى هذا الأساس يتم التمييز بين الإنسان العاقل، والفاقد للعقل أو مختلّه أو ناقصه.

وقد نشأت عبر العصور فلسفات كثيرة تناولت شأن العقل، منها من أعطى العقل السلطة المطلقة، ومنها من عطّل دوره في فهم الحياة. وجاء الإسلام ليمنح العقل أهمية واضحة، حيث يُعتبر الأساس في فهم النقل، ولا يوجد تعارض بين النقل والعقل. فلولا العقل لما فهمت النصوص، ولما استنبطت الأحكام.

كما رصد الدكتور نظير عياد مجموعة من الحقائق، أبرزها موقع الإنسان في الكون، مؤكدًا أن غياب المسؤولية والتكليف يوقع الإنسان في دائرة النفاق، مما يؤدي إلى خسارة في الدنيا وعذاب في الآخرة.

وتابع مفتي الجمهورية مؤكدًا أن العقل هو نعمة أنعم الله بها على الإنسان.

ثم تطرق إلى علاقة العقل بالدين والنقل والوحي، داعيًا الطلاب إلى التأمل في نصوص الدين.

وأكد أن الوصايا العشر التي دعت إليها جميع الأديان تشمل أمورًا وجدانية، مثل تحريم القتل وعقوق الوالدين وغيرها.

واختتم الدكتور نظير عياد كلمته قائلًا إن العقل هو القائد والدين هو المدد، وباجتماعهما ترتقي الأمم، وأشار إلى أنه لو لم يكن هناك عقل لما بقي الدين، ولو لم يكن هناك دين لظل العقل حائرًا.

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