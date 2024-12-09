الإثنين 09 ديسمبر 2024
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وكيل أوقاف الإسماعيلية يستقبل مدير منطقة الوعظ (صور)

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استقبل الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية الشيخ أشرف السعيد مدير عام الوعظ بالإسماعيلية، والشيخ محمد ممتاز موجه عام وعظ الإسماعيلية والشيخ محمد جمال عرندس واعظ بالإسماعيلية.

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مدير وعظ الإسماعيلية يهنئ وكيل الأوقاف بالإسماعيلية على توليه منصبه 

وبدأ اللقاء بتهنئة الشيخ عبدالخالق على ثقة وزير الأوقاف في توليه منصب مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية متمنيا لفضيلته كل التوفيق والسداد. 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

مناقشة بعض الملفات الدعوية 

وتناول اللقاء بين وكيل أوقاف الإسماعيلية ومدير منطقة الوعظ مناقشة بعض الملفات الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف كالمنبر الثابت وخطب الوعاظ وغيرها من الأمور الدعوية التي تسهم في تحقيق رؤية معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري بمحاورها الأربعة  

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

وحدة الهدف الدعوى 

وأكدا كل من مدير مديرية الوعظ في الإسماعيلية ومدير الاوقاف خلال حديثهما أن هدفنا واحد هو الدعوة إلى الله تعالى تحت مظلة الأزهر الشريف حصن الفكر الوسطي في العالم الإسلامي وأننا يدا واحدة في مواجهة التطرف الديني واللاديني. 

وكان قد تابع فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، في وقت سابق اختبارات الدورة التدريبية الأولى في اللغة العربية للأئمة.   

 

المسجد الإسماعيلي يستضيف اختبارات اللغة العربية للأئمة 

وأقيمت فعاليات الدورة بمسجد الإسماعيلي الشهير بمسجد المطافي، وذلك في حضور الدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف في الإسماعيلية، حيث اطمأن وكيل الوزارة على سير الاختبارات بشكل منتظم وفق التعليمات الخاصة بالدورة.

 

متابعة وبحث ملفات الإدارة الهندسية بأوقاف الإسماعيلية 

وخلال جولته قام وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بمتابعة وبحث بعض الملفات الهامة  بالإدارة الهندسية وشئون العاملين وما تم فيها من إجراءات.  

 

طرح بعض المقترحات ودراستها 

واستمع وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، إلى المقترحات المقدمة من العاملين والمديرين لفحصها ودراستها واتخاذ اللازم تجاهها. 

تشديدات على التعاون في العمل 

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، على أن العمل الناجح يكمن فى روح الفريق الواحد وذلك للوصول إلى أعلى الأهداف الممكنة. 

 

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