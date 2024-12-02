وكيل أوقاف الإسماعيلية يتابع اختبارات اللغة العربية للأئمة (صور)

تابع فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الاثنين، اختبارات الدورة التدريبية الأولى في اللغة العربية للأئمة.

المسجد الإسماعيلي يستضيف اختبارات اللغة العربية للأئمة

وأقيمت فعاليات الدورة بمسجد الإسماعيلي الشهير بمسجد المطافي، وذلك في حضور الدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف في الإسماعيلية، حيث اطمأن وكيل الوزارة على سير الاختبارات بشكل منتظم وفق التعليمات الخاصة بالدورة.

جانب من متابعة مدير أوقاف الإسماعيلية للاختبارات،فيتو

جولة لمدير مديرية الأوقاف في الإسماعيلية بإدارة أبوصوير

وأجرى فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف في محافظة الإسماعيلية، جولة مفاجئة على مديري ورؤساء الأقسام بديوان عام المديرية، وذلك للاطمئنان على سير العملية الوظيفية بالديوان وتفقد حضور وانصراف كل موظف على أرض الواقع.

جانب من متابعة مدير أوقاف الإسماعيلية للاختبارت،فيتو

جانب من متابعة مدير أوقاف الإسماعيلية للاختبارات،فيتو

متابعة وبحث ملفات الإدارة الهندسية بأوقاف الإسماعيلية

وخلال جولته قام وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بمتابعة وبحث بعض الملفات الهامة بالإدارة الهندسية وشئون العاملين وما تم فيها من إجراءات.

جانب من متابعة مدير أوقاف الإسماعيلية للاختبارت،فيتو

جانب من متابعة مدير أوقاف الإسماعيلية للاختبارت،فيتو

طرح بعض المقترحات ودراستها

واستمع وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، إلى المقترحات المقدمة من العاملين والمديرين لفحصها ودراستها واتخاذ اللازم تجاهها.

تشديدات على التعاون في العمل

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، على أن العمل الناجح يكمن فى روح الفريق الواحد وذلك للوصول إلى أعلى الأهداف الممكنة.



جانب من متابعة مدير أوقاف الإسماعيلية للاختبارت،فيتو

جانب من متابعة مدير أوقاف الإسماعيلية للاختبارات،فيتو

كما أكد وكيل أوقاف الإسماعيلية، على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز المتميزين وتقويم المقصرين وأن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف كافة الأطراف للنهوض بالمديرية دعويًّا وإداريًّا.

جانب من متابعة مدير أوقاف الإسماعيلية للاختبارت،فيتو

جانب من متابعة مدير أوقاف الإسماعيلية للاختبارات،فيتو

جانب من متابعة مدير أوقاف الإسماعيلية للاختبارات،فيتو

جانب من متابعة مدير أوقاف الإسماعيلية للاختبارات،فيتو

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