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تاجر مخدرات يقرر الانتحار أمام الشرطة في بغداد لهذا السبب

الشرطة العراقية،
الشرطة العراقية، فيتو

 آثر تاجر مخدرات في بغداد، الانتحار برصاصة من سلاحه، بعد أن فقد الأمل بالقدرة على الهروب من طوق فرضته الشرطة حوله.

 

تجار المخدرات في المنطقة الواقعة جنوب بغداد

 ونفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات، حملة في قضاء المحمودية، ضد تجار المخدرات في المنطقة الواقعة جنوب بغداد، وشهدت محاصرة أحدهم.

وبحسب موقع «إرم»، قالت المديرية في بيان، إن أحد المتورطين بجريمة المخدرات قام بالانتحار من خلال إطلاق النار على نفسه بعد فشله بمحاولة الهروب نتيجة تضييق الخناق عليه ومحاصرته.

 

وأضافت أن القوات الأمنية التي شاركت في الحملة، طوقت المنطقة بالكامل، ما دفع تاجر المخدرات للانتحار.

ولم تكشف مديرية المخدرات، عن هوية الرجل المنتحر، وما إذا كان اسمًا بارزًا بين تجار المخدرات.

 

ملاحقة متورطون آخرون بجرائم المخدرات

وشهدت الحملة، ملاحقة متورطين آخرين بجرائم المخدرات، وقد أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط "مبارز جرمية" وفق البيان.

وقال البيان إن الحملة الأمنية حققت أهدافها بنجاح تام، وإن مديرية المخدرات اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين بتلك الجرائم.

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بغداد قضاء المحمودية جنوب بغداد الانتحار المخدرات الجرائم

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