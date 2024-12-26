أخبار مصر اليوم: إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة.. تفاصيل الاعتداء على سائح بشرم الشيخ.. وأمطار رعدية على هذه المناطق

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أو رعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة غدا.

حكماء المسلمين يدين اقتحام وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدةٍ، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

بخطوات التقديم، غدا فتح التظلم للراسبين بوظائف سائق بهيئة الأبنية التعليمية

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، غدا الجمعة، التظلم للمتقدمين لوظيفة سائق بهيئة الأبنية التعليمية ولمدة أسبوعين على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

بمناسبة هذا الحدث العالمي، تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة غدا

تُعدل الشركة المشغلة للقطار الكهربائي مواعيد التشغيل، غدًا الجمعة 27 ديسمبر 2024، لمدة يوم واحد، فقط بمناسبة الماراثون الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في العاصمة الإدارية الجديدة.

مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 92 ألف راكب اليوم الخميس

شهد مطار القاهرة الدولي، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الركاب والرحلات الجوية، حيث بلغت 92 ألف راكب.

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 في تمام الساعة السابعة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

"اقتصادية قناة السويس" تُغلق باب التقديم لمشروع محطة تحلية مياه البحر

أغلقت الهيئة العامة لتنمية قناة السويس باب التقديم للمنافسة على مشروع محطة تحلية مياه البحر بمشاركة القطاع الخاص والتى سبق وتم طرحها من قبل المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس.

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤-٢٠٢٥ للشهادات المحلية، وصفوف النقل بجميع أنواعه.

السياحة تكشف تفاصيل الاعتداء على سائح بشرم الشيخ

أعلنت وزارة السياحة والآثار حقيقة، ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإصابة التي تعرض لها السائح البريطاني Belgin Seitmola.

شروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2025/2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بـالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2025، بداية من اليوم الخميس الموافق ٢٦ ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة ٣٠ يومًا.

الأوقاف تكشف حقيقة وفاة إمام مسجد بالشيخ زايد بعد مشادة مع المصلين

كشفت وزارة الأوقاف حقيقة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة إمام مسجد باسم "مسجد حراء" أو "مسجد بدر" بمنطقة الشيخ زايد إثر سكتة قلبية حادة بعد تعرضه للإساءة من أحد الأشخاص.

تعرف على كشف حساب إيرادات قناة السويس خلال 202

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي، حيث اطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة في عام ٢٠٢٤، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣.

مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من ٧ مليارات دولار في عام ٢٠٢٤، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.

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