"اقتصادية قناة السويس" تُغلق باب التقديم لمشروع محطة تحلية مياه البحر

اغلقت الهيئة العامة لتنمية قناة السويس باب التقديم للمنافسة على مشروع محطة تحلية مياه البحر بمشاركة القطاع الخاص والتى سبق وتم طرحها من قبل المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس

وكان نص اعلان المنطقة الاقتصادية كمايلى

اقتصادية قناة السويس..

دعوة للتقدم للتأهيل المسبق لمشروع محطة تحلية مياه البحر بمشاركة القطاع الخاص

سيتم إرسال مستند التأهيل المسبق بالبريد الالكتروني لكل مقدمي الطلبات المحتملين الذين تقدمو بطلب رسمي وذلك استجابة لدعوة التأهيل المسبق عن طريق إرسال بريد إلكتروني علي العنوان المذكور أدناه البريد الإلكتروني:من هنا

علمًا بأن الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل المسبق هو 24 فبراير 2025 بحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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