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مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
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 أعلنت شركة مطار القاهرة الدولي، حقيقة وقوع تسريب محدود للمياه في إحدى المناطق المحيطة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.

 

حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2

 وقالت الشركة: في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوى على التواصل المستمر واطلاع العملاء بطبيعة الأمور على أرض الواقع بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والوضوح، نعلن المستجدات المتعلقة بما حدث اليوم في مبنى الركاب رقم (2) بـ مطار القاهرة الدولي.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في تمام الساعة السابعة والنصف مساء أمس الاثنين، حدث تشغيل غير مقصود لإحدى رشاشات المياه التابعة لمنظومة الحماية المدنية، والتي أدت إلى حدوث تسريب محدود للمياه في إحدى المناطق المحيطة داخل المبنى.

 

خطوات شركة مطار القاهرة للتعامل مع الحادث

 وأشارت الشركة إلى أنه على الفور، تم السيطرة على الموقف بواسطة الفرق المختصة، وعادت جميع العمليات التشغيلية بالمبنى إلى طبيعتها بالكامل دون أي تأثير على حركة الرحلات أو كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكدت شركة مطار القاهرة الدولي على التزامنا الدائم بضمان سلامة جميع الركاب والعاملين، وحرصها الدائم على خدمة المسافرين وتقديم أعلى جودة من الخدمات لهم عبر مطار القاهرة الدولي.

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