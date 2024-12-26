الخميس 26 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الجيزة مشروعات الخطة الاستثمارية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

 عقدت الدكتورة منال عوض  وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق محافظة الجيزة.

 

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 وفى بداية اللقاء استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الجيزة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالي 224/2025، والمنصرف من اعتمادات في إطار هذه الخطة لتنفيذ العديد من المشروعات في عدد من القطاعات الخدمية ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية.

 

وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة دفع وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، مع أهمية وضع برنامج زمني لإنهائها بالكامل وسرعة إنجازها مع مراعاة المعايير الفنية خلال تنفيذ المشروعات لتحقيق أعلى إستفادة من مخصصات الخطة الاستثمارية وضمان فاعلية تلك المشروعات وتوفير خدمات ومرافق تليق بطموحات المواطنين من أهالى محافظة الجيزة.

 

بحث آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع طلبات التصالح 

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إلى توجيهاته المستمرة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات بإعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل أى معوقات أولًا بأول والالتزام بالمواصفات المحددة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مع محافظ الجيزة على بحث آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء فى ضوء التسهيلات والتيسيرات التى أقرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة خلال الفترة الماضية وكذا متابعة معدلات الأداء فى ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.

كما تطرق اللقاء كذلك الى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الجيزة فى مركزي الصف وأطفيح، حيث أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية سرعة الانتهاء من باقى المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين بالقرى المستهدفة.

وأوضح المهندس عادل النجار أن عدد المشروعات المستهدف تنفيذها داخل 42 قرية فى المركزين يصل إلى أكثر من 890 مشروعًا في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وما تم تنفيذه من هذه المشروعات وصل إلى 625 مشروعًا، وجار الانتهاء من 246 مشروعًا، والتى ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة جهود المحافظة الاستعدادات الجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، وما تم توفيره من قطع أراض لازمة لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.

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