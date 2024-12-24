طرق الحصول على تذاكر القطارات بدون الذهاب للمحطة

تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أعلى مستويات لخدمة جمهور الركاب، حيث أتاحت الهيئة في ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات، تيسيير الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات، وتوفير طرق الدفع مختلفة.

طرق الحصول على تذاكر القطارات

وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، حيث يمكن لجمهور الركاب الحصول علي تذاكر السفر من خلال:

1) شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة

2) مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات

3) الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

4) الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.

5) الحجز عن طريق ماكينات فوري.

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