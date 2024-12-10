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أخبار مصر

وزير التعليم: المدارس المصرية اليابانية نموذج تعليمي متميز يدعو إلى الفخر

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ساشيكو ايموتو نائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والوفد المرافق لها؛ لمناقشة سبل الدعم المقدم من الجايكا لمواكبة الخطة الطموحة للتوسع في المدارس المصرية اليابانية.

وزير التربية والتعليم يبحث مع نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) 

وفي مستهل اللقاء، ثمن الوزير محمد عبد اللطيف، الجهود الواضحة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ودعمهم المستمر للتعليم قبل الجامعى بنوعيه العام والفنى من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليابان، مؤكدًا حرص الوزارة على التوسع في المدارس المصرية اليابانية، وتعميم أنشطة "توكاتسو" فى جميع المدارس الحكومية، لما لحققته من نجاح باهر.

المدارس المصرية اليابانية تعد نموذجا تعليميا متميزا يدعو إلى الفخر

وأشار الوزير إلى أن المدارس المصرية اليابانية تعد نموذجا تعليميا متميزا يدعو إلى الفخر، وله تأثير إيجابى على الطلاب وعلى المجتمع ككل، لارتكازها على تنمية المهارات غير المعرفية للأطفال من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية والقدرة على بناء علاقات إنسانية، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية والذى يعد الأساس التى تُبنى عليه استراتيجية الوزارة.  

وأوضح الوزير أن أعداد المدارس المصرية اليابانية وصلت إلى 55 مدرسة جديدة فى 26 محافظة منذ تطبيق التجربة عام 2017، مضيفًا أن الوزارة تعمل على الحفاظ على جودة التعليم فى تلك المدارس، وإنشاء عدد آخر من المدارس لتصل إلى ١٠٠ مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية، والاستمرار فى تدريب المعلمين بالتعاون مع الخبراء اليابانيين.

ومن جانبها، ثمنت ايموتو ساشيكو، الجهود البارزة للوزارة فى تطوير التعليم في غضون أشهر قليلة، مما يعكس رؤية مستقبلية مشرقة للتعليم فى مصر، قائلة: "أننا نؤمن أن مصر بها أفضل خبراء فى مجال التعليم عالميًا"، معربة عن فخر بلادها بالتعاون والشراكة مع مصر فى العديد من المجالات ذات الأهمية المشتركة.    

وأشارت ايموتو إلى اقتناع الجانب الياباني بأن العمل مع الجانب المصري سيقدم الكثير للتعليم لإفريقيا وللعالم كله، مؤكدة على الاستمرار فى تقديم كافة سبل الدعم للتوسع فى عدد المدارس المصرية اليابانية، وتقديم الخبرات الفنية المطلوبة من الجانب الياباني في إطار الشراكة الوثيقة بين الوزارة والجايكا.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ومن السفارة اليابان بالقاهرة، السيد سوزوكي يوسوكي مستشار بالسفارة، والسيد كواشيما شيزوكي سكرتير ثاني بالسفارة، ومن جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وموتشيزوكي هيروشي نائب مدير قسم التنمية البشرية، ومن جانب مكتب "جايكا" في مصر، كاتو كين رئيس المكتب، ويازاكي جينتار نائب رئيس المكتب، ودينا كرم المسؤول الرئيسي عن البرامج بالوكالة.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضرت السيدة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسيدة نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

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