الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى حميات التل الكبير (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

استكملت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولاتها الميدانية للمنشآت الطبية بالتل الكبير، بتفقد مفاجئ لأقسام مستشفى حميات التل الكبير يرافقها الدكتور أحمد موسي مدير المستشفى ؛لمتابعة جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.  

محافظ الإسماعيلية: نسعى لوضع خطط مستدامة لاستغلال أصول المحافظة

محافظ الإسماعيلية يسلم عقود عمل لـ15 شابًا في شركة أدوية بالعبور (صور)

متابعة انتظام سير العمل 

وتابعت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية انتظام سير العمل بأقسام المستشفى، حيث تفقدت قسم الحضَّانات والذى يضم 16 حضّانة، واطمأنت على تطور حالة الأطفال المبتسرين الصحية بالحضَّانات وتواجد الأطقم الطبية والالتزام بإجراءات ومعايير مكافحة العدوي بالقسم.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

متابعة قسم العناية المركزة 

كما توجهت إلى قسم العناية المركزة وحرصت على الاطمئنان من خلال الطبيب المناوب على حالات المرضى والبالغ عددهم 9 حالات، والتأكد من حُسن رعايتهم وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم وعدم وجود أى مشكلات أو معوقات خلال تقديم الخدمة الطبية. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

متابعة العمل بالمستشفى 

كما تفقدت سير العمل بمعمل المستشفى،وقسم العلاج الطبيعى للفترة الصباحية وأشادت بإنضباط العمل وتواجد الأطقم الطبية، ووجهت بزيادة معدَّل التردد بتكثيف الإعلان عن الخدمات الطبية المقدمة من خلال عيادة العلاج الطبيعى بالمستشفى.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

متابعة مبنى الخدمات 

وتابعت وكيل مديرية صحة الإسماعيلية بتفقد مبنى الخدمات "المطبخ" والتأكد من انتظام التوريدات ونظافة المكان وجودة وتنوع الوجبات المقدمة للمرضى ومطابقتها للمواصفات. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة الدكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفنى والدكتور إيهاب عبد الله نائب مدير مستشفى حميات التل الكبير.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحة الاسماعيلية حميات التل الكبير مستشفي حميات التل الكبير وكيل صحة الإسماعيلية الاسماعيلية التل الكبير

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية: نسعى لوضع خطط مستدامة لاستغلال أصول المحافظة

30 مدرسة تحت المجهر.. صحة الإسماعيلية تكثف الرقابة على الأغذية (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بالمحسمة (صور)

صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية عن المعايير المنظمة للعمل الصيدلى (صور)
ads

الأكثر قراءة

إدراج 6 أدوية جديدة على قائمة المواد المخدرة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

لحظة تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان (فيديو)

أخبار مصر: بشرى لمصر من صندوق النقد، قصة مأساوية لابنة حسام عاشور، مفاجأة عن زيجات الجولاني، خبر صادم عن إصابة محمد حمدي

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

إجبار لاعبي المنتخب السعودي على هذا الأمر قبل مواجهة اليمن في خليجي 26

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

شاحن هاتف يتسبب في وفاة طفل بالمغرب، ما القصة؟

دعوى قضائية جديدة ضد جاستن بالدوني من مديرة الدعاية

المزيد

خدمات

المزيد

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 24/12/2024

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مرموش يتفوق على الجميع.. القيمة السوقية لأفضل النجوم العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المجادلة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

معنى تثريب، تفسير الشعراوي للآية 92 من سورة يوسف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية