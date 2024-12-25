وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى حميات التل الكبير (صور)

استكملت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولاتها الميدانية للمنشآت الطبية بالتل الكبير، بتفقد مفاجئ لأقسام مستشفى حميات التل الكبير يرافقها الدكتور أحمد موسي مدير المستشفى ؛لمتابعة جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

متابعة انتظام سير العمل

وتابعت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية انتظام سير العمل بأقسام المستشفى، حيث تفقدت قسم الحضَّانات والذى يضم 16 حضّانة، واطمأنت على تطور حالة الأطفال المبتسرين الصحية بالحضَّانات وتواجد الأطقم الطبية والالتزام بإجراءات ومعايير مكافحة العدوي بالقسم.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

متابعة قسم العناية المركزة

كما توجهت إلى قسم العناية المركزة وحرصت على الاطمئنان من خلال الطبيب المناوب على حالات المرضى والبالغ عددهم 9 حالات، والتأكد من حُسن رعايتهم وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم وعدم وجود أى مشكلات أو معوقات خلال تقديم الخدمة الطبية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

متابعة العمل بالمستشفى

كما تفقدت سير العمل بمعمل المستشفى،وقسم العلاج الطبيعى للفترة الصباحية وأشادت بإنضباط العمل وتواجد الأطقم الطبية، ووجهت بزيادة معدَّل التردد بتكثيف الإعلان عن الخدمات الطبية المقدمة من خلال عيادة العلاج الطبيعى بالمستشفى.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

متابعة مبنى الخدمات

وتابعت وكيل مديرية صحة الإسماعيلية بتفقد مبنى الخدمات "المطبخ" والتأكد من انتظام التوريدات ونظافة المكان وجودة وتنوع الوجبات المقدمة للمرضى ومطابقتها للمواصفات.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة الدكتور رضا سعيد مدير مكتب الدعم الفنى والدكتور إيهاب عبد الله نائب مدير مستشفى حميات التل الكبير.

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