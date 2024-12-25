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محافظات

محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يهنئان الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد (صور)

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بزيارة مقر الكنيسة الكاثوليكية بحي أول الإسماعيلية؛ وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

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تقديم التهنئة للأخوة الاقباط 

وقدم "أكرم" التهنئة لنيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك. 
 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

أبرز المرافقون خلال الجولة  

ورافق المحافظ خلال زيارته، الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني لمحافظة الإسماعيلية، النواب أحمد دندش وآمال رزق الله أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الشيخ ممدوح عبدالجواد أبو المعاطي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية،  ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. 

 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

وحدة نسيج الشعب المصري 

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال كلمته، على وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.
 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

وأعرب الأنبا بولا عن تقديره لمحافظ الإسماعيلية والقيادات الأمنية والتنفيذية وحرصهم على تقديم التهنئة في كافة الأعياد الدينية للأخوة الأقباط كما أعرب عن سعادته بهذا الجمع الذي يؤكد على توطيد أواصر المحبة والألفة بين المجتمع المصري. 

 

 

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