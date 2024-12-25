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محافظات

وكيلة الصحة بالإسماعيلية توجه بإضافة عيادة جديدة للخدمة بوحدة البعالوة (صور)

جانب من تفقد الوحدة،فيتو
جانب من تفقد الوحدة،فيتو

وجهت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بإعادة توزيع غرف التمريض بوحدة البعالوة وتخصيص غرفة لإضافة عيادة جديدة للخدمة وذلك ضمن تحسين جودة الخدمات.  

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كما راجعت معدَّل تردد السيدات على عيادة تنظيم الأسرة وصرف الوسائل،والتأكيد على توعية المترددين على الفحص بالمبادرات الرئاسية للحفاظ على الصحة العامة. 

جانب من تفقد الوحدة،فيتو 
جانب من تفقد الوحدة،فيتو 
جانب من تفقد الوحدة،فيتو 
جانب من تفقد الوحدة،فيتو 

وكيلة الصحة بالإسماعيلية في جولة على المنشآت الصحية بالتل الكبير 

وجاء ذلك خلال الجولة التي أجرتها الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة،في محافظة الإسماعيلية، على المنشآت الصحية بمركز ومدينة التل الكبير،يرافقها فريق إشراف مديرية الصحة،وشملت الجولة المرور على وحدة طب الأسرة بالبعالوة الصغرى ومستشفي حميات التل الكبير لمتابعة جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.  

 

جانب من تفقد الوحدة،فيتو 
جانب من تفقد الوحدة،فيتو 
جانب من تفقد الوحدة،فيتو 
جانب من تفقد الوحدة،فيتو 
جانب من تفقد الوحدة،فيتو 
جانب من تفقد الوحدة،فيتو 

وجاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، للوقوف على أي تحديات تواجه المواطنين وحلها. 

وا ستهلت وكيل وزارة الصحة الجولة بتفقد قسم الإستقبال بوحدة طب الأسرة بالبعالوة الصغرى وأشادت بزيادة معدَّل التردد على العيادات مقارنًة بالأعوام السابقة. 

جانب من تفقد الوحدة،فيتو 
جانب من تفقد الوحدة،فيتو 
جانب من تفقد الوحدة،فيتو 
جانب من تفقد الوحدة،فيتو 
جانب من تفقد الوحدة،فيتو 
جانب من تفقد الوحدة،فيتو 

وكيلة الصحة بالإسماعيلية تتفقد وحدة البعالوة الصغرى 

وتابعت تفقد صيدلية وحدة طب الأسرة بالبعالوة الصغرى ووجَّهت بتغيير مكان الصيدلية وتخصيص مخزن ملحق حيث تلاحظ ضيق المكان بما يعوق سهولة أداء مهام التسجيل الصيدلى،وسرعة توفير النواقص من المستلزمات والأدوية تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية على الوجه الأمثل. 

واستكملت بتفقد غرفة الإنتظار للمواطنين،موجهة بالتخلص من كل الكهنة والرواكد وإنهاء الإجراءات الخاصة بها،والتأكد من عمل المولدات اثناء انقطاع التيار الكهربي وتكليف المسئول الإدارى بمراجعة صيانة خزان المياه أو تكهينه،وتكليف إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمتابعة تلافى السلبيات التى تم رصدها خلال الجولة.

ورافق وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية.

 

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