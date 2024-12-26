مياه القناة: انتهاء توصيل مياه الشرب لعزبة فوزى بالإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء من توصيل مياه الشرب النقية لمنطقة عزبة فوزى التابعة لقرية أبو بلح، بخطوط طول 2 كيلو مواسير قطر 6 بوصة وفرعية 4 بوصة شبكات PVC جديدة وتركيب بوستر لتتمكن المياه من الوصول لمنازل المواطنين والتي يتم تغذيتها من محطة مياه نفيشه.

تلقي شكاوي من الأهالي

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، إننا تلقينا عدة شكاوى من أهالي منطقة عزبة فوزى لعدم توفير مياه الشرب بالمنطقة وعلي الفورتم الاستجابة وتوفير سيارات نقل مياه الشرب لأهالي المنطقة يوميًا لحين استيفاء المستندات بأن تلك المنطقة تتبع الحيز العمراني، وبعد الانتهاء من ذلك تم أعمال توصيل خطوط وشبكات مياه الشرب النقية للمنطقة، بإشراف مباشر من المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية، وصبحي العبد رئيس شبكات مياه المحافظة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدم للمواطنين.

استمرار أعمال الإحلال والتجديد

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إننا مستمرون فى إحلال وتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من "الإسبستوس" إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين.

ضبط جودة المياه

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، متابعته بصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب علي مستوى محافظات القناة الثلاث" بورسعيد، والإسماعيلية، السويس"، مضيفا أن الفرق المتخصصة بالشركة تعمل على سحب عينات عشوائية من مياه الشرب، يوميًّا علي مدار 24 ساعة، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، من مختلف المناطق، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة، "الكيميائية والميكروبيولوجية"، لتوفير كوب ماء نقى طبقا للمواصفات القياسية، المصرح به من وزارة الصحة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء تمامًا خلال لـ 24 ساعة الماضية من أعمال إصلاح جميع الكسور المفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب في وقت قياسي فور تلقي البلاغ، منها إصلاح كسر مفاجئ في خط 6 بوصة و4 بوصة بمنطقة الكرايم بقرية أبو صوير البلد، وإصلاح خط 6 بوصة بمنطقة المنايف، وإصلاح خط 6 بوصة بمنطقة الكيلو 2، وإصلاح خط 4 بوصة بمنطقة القنطرة شرق، وإصلاح خط قطر 500 بمنطقة المحسة بالقصاصين.

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