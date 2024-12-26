الدوري الممتاز، غزل المحلة يتعادل مع سموحة 1/1 بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من لقاء نادي سموحة وغزل المحلة، اليوم الخميس، بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على “إستاد الإسكندرية ” في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسام حسن الهدف الأول لفريق سموحة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ثم تعادل عبد الرحيم عموري لغزل المحلة في الدقيقة 32.

تشكيل سموحة أمام غزل المحلة

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر.مصطفى ميدو. محمد ربيعة. محمد كناريا

خط الوسط: محمود صابر . دكوا دودو. عبد الكبير الوادي. أبو بكر ليادي

خط الهجوم: حسام حسن.صامويل امادي

تشكيل غزل المحلة أمام سموحة

ترتيب غزل المحلة وسموحة

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط.

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