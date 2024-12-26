هاتف شيخ الأزهر يثير ضجة بين المصريين، والنشطاء يكشفون سر محمول الإمام الطيب (فيديو)

أثار هاتف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ضجة واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور الإمام الأكبر في افتتاح معهد أزهري بالأقصر، وكان يحمل في يده هاتف محمول بسيط "بالأزرار فقط"، والتي ظهرت مع بداية دخول المحمول في مصر.

هاتف شيخ الأزهر يثير الاندهاش

أبدى بعض النشطاء تعجبهم، من حمل شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب لهذا الهاتف البسيط، برغم قدرته على امتلاك أغلى الهواتف الحديثة، وكشف آخرون عن سر وجود الهاتف البسيط مع شيخ الأزهر.

حكاية هاتف شيخ الأزهر، فيتو



بداية القصة بدأت عندما كان فضيلة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب في لقاء مع حفظة القرآن الكريم، على هامش افتتاح أحد المعاهد الدينية في الأزهر، حيث رن هاتف الإمام فقام بإغلاقه على الفور، ليكتشف الحضور أن شيخ الأزهر كان يحمل معه هاتف محمول إصدار قديم من نوع "نوكيا"، الذي لا يحمل إلا مجموعة من الأزرار، ولا يستخدم إلا للتواصل مع الناس فقط.

وعلق نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على هاتف شيخ الأزهر البسيط، قائلين: "هذا هاتف الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تليفون بسيط وبالأزرار ومعظمنا يرفض أن يحمل مثل هذا التليفون.. أنه عنوان الزهد والفضيلة والتقوى والورع".

شيخ الأزهر يحمل هاتف ثمنه زهيدًا جدًا

وعلق الدكتور محمود عبدالله عبدالرحمن، أستاذ الحديث الشريف بكلية أصول الدين، قائلا: "هذه هى الدنيا عندما تصغر فى عين الكبار.. شخصية عظيمة كشخصية الإمام شيخ الأزهر الشريف... يحمل هاتف ثمنه زهيدًا جدًا، ونحن نرى صبيانا وشبابًا يحملون هواتف حديثة بأثمان باهظة، وياليت فيها النفع والاستخدام الرشيد.. تعملوا ياسادة كيف تكون الدنيا خادمة لعباد الله الصالحين وكيف جعلوها سفينة نجاة واخذوا منها كزاد الراكب فهل من مذكر".

وقال أستاذ التاريخ الإسلامي الدكتور مصطفى سليمـان أبو عايد الهواري: “هذا هاتف الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب.. قد أيه تليفونه بسيط وزارير.. تليفون قد يبدو للبعض بسيط جدًا وأغلبنا يرفض أن يحمل مثل هذا التليفون، أنا مش هاتكلم عن الزهد ومش هاقولكم الشرف والفضيلة والتقوى والورع، كلماتي وعبارتي ولغتي أقل بكثير من أن تصف هذا الرجل أو تعطيه قدره بل سأتحدث عن هاتفه المحمول”.

وتابع الدكتور مصطفى الهواري "العجيب أن هذا التليفون البسيط عليه أرقام وزراء ومحافظين وسفراء دول ورؤساء دول إسلامية، أمر يثير العجب ويجعل الناس ترى أن قيمة هذا التليفون قيمة عالية جدًا، بسبب ما يحمله من أرقام، إنما أنا أرى أن هذا التليفون قيمته لا تقدر بثمن، والسر يكمن في من يحمله وليس في ما يحمله والله يا فضيلة الإمام أني أحسبك من كبراء الصالحين وعلي رأسهم" ورد ظافر الحداد، طالب ماجستير جامعة الأزهر، فقال: "الله الله ما أجمل التواضع والزهد حفظك الله شيخنا فضيلة العلامة الدكتور أحمد الطيب قال الحسن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن"

وعلق البلوجر أحمد الحليسي فقال: "أكثر شخص متواضع فى هذه الدنيا حفظه الله وحماه".

سر المحمول القديم مع شيخ الأزهر

وقالت إحدى الناشطات: "ربنا يحفظ الأزهر وناسه.. أما الطيب فهو له من اسمه نصيب الله يبارك فيه" وقال البلوجر محمد رشوان "البساطة والتواضع أفتخر إني أزهري... هذا هاتف الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب..."

هاتف الإمام الأكبر، فيتو



ورد البلوجر محمد الصفتي قائلًا: “لكل البشر التي تعشق المظاهر الكاذبة.. هذا هاتف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حفظه الله تعالى”. وقال أحد النشطاء عن سر هاتف شيخ الأزهر: "أنا واثق من زهد وتواضع فضيلة شيخ الأزهر ولكني اعتقد أيضا أن هذا التليفون من النوع المؤمن ضد التتبع والتجسس".

وعلق الناشط أبو محمد عودت محمد فقال: "شيخ الأزهر الإمام الأكبر الشيخ الفاضل أحمد الطيب، حفظه الله ورعاه، قيمة كبيرة، ومثال للتقوى والورع، أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية".

شيخ الأزهر وسر المحمول القديم، فيتو

وقال أحمد عبد الستار، مدرس مساعد بقسم العقيدة والفلسفة" "٢ جي صعب اختراقه والتجسس عليه.. وفكرة زهد الإمام أمر مفروغ منه وليس بجديد على الطيب؛ فهو صعيدي صوفي أزهري فاللهم بارك في عمر الإمام واحفظه بحفظك يا كريم".

وعلق البلوجر شهيد جاد فلتأوس فقال: "دائما الناس العالية مقاما بتكون أكثر تواضعا وما تواضع أحد لله إلا ورفعه... بارك الله فى صحته ورفعه أعلى المقامات وحفظ الله مصرنا مسلمين ومسيحين".



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