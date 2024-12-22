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لفتة إنسانية، شيخ الأزهر يوقف مراسم افتتاح معهد أزهري ويجبر بخاطر طفل أقصري (صور)

شيخ الأزهر يفتتح
شيخ الأزهر يفتتح معهد «محمد عطيتو» بالأقصر
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في لفتة طيبة، حرص فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب،  شيخ الأزهر الشريف، على جبر خاطر طفل أقصري وإدخال السرور والسعادة في قلبه، حينما وجده يبكي بجانب المنصة التي تقام عليها الفعاليات؛ حيث طلب فضيلته إحضاره لمعرفة سبب بكائه، وأخبره الطفل بإلغاء فقرته المخصَّصة لإلقاء قصيدة شعرية، وذلك لضيق وقت الاحتفال بافتتاح المعهد.

 

شيخ الأزهر يجبر خاطر طفل أقصري في افتتاح معهد (محمد عطيتو) 

وعلى الفور، طلب شيخ الأزهر من الحضور وقف مراسم الافتتاح للاستماع للطفل الذي ألقى قصيدته عن أدب أهل الصعيد وشهامتهم، كما حرص فضيلته على تشجيعه وتأكيد تميزه في إلقاء الشعر والتقاط صورة تذكارية معه. 

كما طلب من الحضور وفي مقدمتهم قيادات الأزهر ومسؤولو المعهد عدم التهاون بمشاعر التلاميذ وإعطاءهم الفرصة الكاملة للتعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم، وتشجيعهم على الاستثمار فيها وتنميتها.

شيخ الأزهر يفتتح معهد «محمد عطيتو» بالأقصر 

وافتتح فضيلة  الإمام الأكبر صباح اليوم الأحد، معهد «محمد عطيتو النموذجي لغات» في مدينة القرنة بمحافظة الأقصر، وحرص على حضور مراسم افتتاح المعهد، ومشاركة التلاميذ والأهالي فرحتهم، والحديث مع الأهالي والطلاب، والتقاط الصور التذكارية معهم،

ويقع معهد «محمد عطيتو الأزهري» على مساحة (١٠٧٨) مترًا مربعًا؛ حيث يتكوَّن من (٤٣) فصلًا دراسيًّا، وحجرة شيخ معهد، وحجرة مدرسين ومدرسات، وحجرة وحدة صحية، وغرفة تغذية، ومخزن، وبوفيه، وغرفة مشتريات، و(١٢) حجرة إدارة، ومعمل لغات، و(٣) معامل تحضير للكيمياء والأحياء والطبيعة، وحجرة مكتبة، و(٢) حجرة حاسب آلي، إضافة إلى عدد (٦) دورات مياه لكل مرحلة، ودورة مياه مدرسين ومدرسات.

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