الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فوز "الأزهر" بلقب أفضل جامعة حكومية مصرية في دعم الابتكار وريادة الأعمال

فوز الأزهر بلقب أفضل
فوز الأزهر بلقب أفضل جامعة حكومية مصرية في دعم الابتكار
ads

فازت جامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بلقب أفضل جامعة مصرية حكومية من المنظمة العالمية لريادة الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية؛ صرح بذلك المهندس أحمد عثمان، مدير فرع المنظمة العالمية لريادة الأعمال بالقاهرة، موضحًا أن المنظمة العالمية لريادة الأعمال مقرها الولايات المتحدة الأمريكية  Global Entrepreneurship Net work GEN  ولها فروع في عدد 180 دولة حول العالم.

فوز جامعة الأزهر بلقب أفضل جامعة حكومية مصرية في دعم الابتكار 

وقدم المهندس أحمد عثمان التهنئة لجامعة الأزهر؛ بهذا الفوز، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز الكبير يعد تتويجًا لجهود جامعة الأزهر ونشاطها الكبير في مجالات دعم أنشطة الابتكار وريادة الٱعمال والحاضنات التكنولوجية من خلال حاضنات جامعة الأزهر الأربع بالقاهرة وأسيوط وقنا.

وأشاد بجهود الجامعة برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في مجال ريادة الأعمال، بإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وأوضح الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، أن اختيار جامعة الأزهر جاء نتيجة الإسهامات الكبيرة التي حققتها في إنشاء حاضنات تكنولوجية في فروع الجامعة المختلفة بالقاهرة وأسيوط وقنا.

تقديم خدمات الاستشارات والدعم المالي والفني لأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية

وأوضح جلال أن الجهود التي بذلت في هذه الحاضنات نتج عنها تخريج عدد كبير من الشركات التكنولوجية الناشئة، وتدريب عدد كبير من الطلاب ورواد الأعمال على ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتقديم خدمات الاستشارات والدعم المالي والفني لأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية؛ للإسهام في تطوير حلول تكنولوجية متكاملة ومبتكرة لمعالجة التحديات المستقبلية في قطاعات الأعمال والخدمات المختلفة التي تحتاجها الصناعة وسوق العمل.

وبيَّن جلال أن هذه الجهود المبذولة تعد داعمًا رئيسًا لجهود الدولة المصرية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف تحقيق رؤية مصر 2030 جامعة الأزهر جامعة الأزهر الشريف جهود جامعة الأزهر رؤية مصر 2030

مواد متعلقة

طب الأسنان بنات جامعة الأزهر تطلق أول كتاب دولي متكامل عن المنتجات الطبيعية

جامعة الأزهر: حرمان من تقل نسبة حضوره عن 75% من دخول امتحانات الترم

أول تعليق من سيد بكري بعد تعيينه نائبًا لرئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج 9 فرق من رواد الأعمال بحاضنة رواق القاهرة
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 13 قرارًا جديدًا اليوم

الحديث ممنوع في هذا الأمر، خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية لـ مدبولي بعد لقائه برجال الأعمال

قبل قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة؟

تعددت سفرياته لأوقات قصيرة، حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

الأسواق تترقب آخر اجتماعات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2024

ملايين داخل المستطيل الأخضر.. القيمة السوقية لنجوم الأهلي والمصري (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

اكتشفوا مخزنا للعدسات اللاصقة، مفاجأة غير متوقعة في عين مريضة قبل خضوعها لعملية جراحية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 26-12-2024 بالأسواق

قبل قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ملايين داخل المستطيل الأخضر.. القيمة السوقية لنجوم الأهلي والمصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بوجود خلافات زوجية

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية