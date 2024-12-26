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الصحة تدعم مستشفيات الدقهلية بـ23 جهاز أشعة لتحسين كفاءة التشخيص (صور)

وكيل صحة الدقهلية،
وكيل صحة الدقهلية، فيتو

 أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، اليوم الخميس، أن مستشفيات الدقهلية استقبلت 23 جهاز أشعة متنوع من وزارة الصحة لتحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.

 

دعم مستشفيات الدقهلية بـ23 جهاز أشعة 

 وأوضح وكيل صحة الدقهلية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واستمرارًا لجهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

 

 وأعرب وكيل الوزارة نيابة عن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية ومستشفياتها، عن شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية والدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة، والدكتورة هالة مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر.

 

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وأشاد  فى الوقت ذاته بجهود إدارة الأشعة بصحة الدقهلية وفى مقدمتهم الدكتور شريف إبراهيم مدير إدارة الأشعة وعماد السيد وعلى العشماوى.

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