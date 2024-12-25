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وكيل الصحة بالدقهلية يناقش ميكنة تراخيص المنشآت الطبية الخاصة (صور)

اجتماع بصحة الدقهلية،
اجتماع بصحة الدقهلية، فيتو

ترأس الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  اليوم، اجتماعًا مع أعضاء إدارة العلاج الحر ورؤساء القسم بالإدارات الصحية لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
 

صحة الدقهلية: تطوير ورفع كفاءة مفتشي العلاج الحر

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على تطوير ورفع كفاءة مفتشي العلاج الحر بالمديرية موجهًا بتكثيف المرور والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى. 
 

 

كما شدد على المتابعة المستمرة  لمؤهلات الممارسين بالمنشآت الخاصة ومدى التزامهم بالتخصصات طبقا لقانون المنشآت الطبية الخاصة، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الإدارات الأخرى عند الحاجة، لتصويب الأوضاع حفاظًا على سلامة المواطنين. 
 

بدء ميكنة الرخص الطبية 

واستمع وكيل الوزارة  إلى شرح مفصل حول الاستعدادات فى بدء ميكنة الرخص الطبية والمستجدات فى اشتراطات التراخيص الخاصة فضلًا عن الاجراءات القانونية التي يجري اتخاذها حيال المخالفات المرصودة.

 


وفى ختام الاجتماع أثنى على جهود إدارة العلاج الحر بالمديرية ومختلف الإدارات الصحية التابعة بقيادة الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة. 

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