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خطة صحة الدقهلية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، فيتو

 أعلنت صحة الدقهلية رفع درجة الاستعدادات القصوى تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية برفع درجة الاستعدادات خلال الاحتفالات بعيد الميلاد.

خطة صحة الدقهلية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد 

وأعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية التابعة والمستشفيات المحيطة بالكنائس الكبرى والحدائق والميادين والمتنزهات تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد.

توزيع فرق المبادرات الرئاسية بالكنائس

وأكد  أنه تم عمل خريطة بتوزيع فرق المبادرات الرئاسية بالكنائس على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات الطبية، وبالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة بالمديرية.

الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى وتوافر جميع المستلزمات الطبية

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى وتوافر جميع المستلزمات الطبية، ومنع الإجازات الخاصة بالأطقم الطبية والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة علاوة على انتشار سيارات الإسعاف في محيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.

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التأكد من توافر أكياس الدم وزيادة أعداد الأطباء بالمستشفيات وتكثيف الحملات


ولفت إلى أنه قد تم التأكد من توافر أكياس الدم وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بالأقسام الحرجة والتأكد من جاهزية جميع الأقسام وكذلك توفير اللقاحات والأمصال والطعوم بجميع الوحدات والمستشفيات فضلا عن تكثيف حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية  والأسواق.

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