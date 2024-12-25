وكيل صحة سوهاج يصدر 7 قرارات بتكليفات جديدة للنهوض بالمنظومة الطبية

أصدر الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الثلاثاء عدد من القرارات بتكليفات جديدة استمرار لتكليفات سابقة، حيث تم تكليف الدكتور عمر عبد الجابر عبد الرحيم مديرًا للإدارة العامة للطب العلاجي والدكتور محمود خلف عبد العزيز مديرًا لإدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ومنسق المبادرات الرئاسية والدكتور محمد سعد الدين عبدالحفيظ مديرًا لإدارة العلاج الحر.



بتكليف 3 قرارات بتكليفات جديدة و4 قرارات تجديد تكليف

كما أصدر دويدار قرارًا باستمرار تكليف كل من الدكتورة صفاء منصور محمود مديرا للإدارة العامة للصيدلة والدكتور محمد نعيم محمد مديرًا للمجلس الطبي العام والدكتورة مني عبد الناصر ابراهيم مديرًا لإدارة الجودة والسيدة هالة عبدالرحمن صالح مديرا لإدارة الخدمة الاجتماعية.

تكليفات جديدة للنهوض بالمنظومة الصحية

ومن جانبه قدم دويدار التهنئة لجميع المكلفين متمنيًا لهم مزيد من التقدم والرقي وحثهم على بذل مزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة وكذلك قدم خالص شكره للمكلفين سابقًا علي مجهوداتهم المبذولة خلال فترة توليهم وتأتي تلك الإجراءات للنهوض بالمنظومة الصحية بمحافظة سوهاج والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بالمحافظة.

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