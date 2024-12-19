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أخبار مصر

وزير الصحة: توفير أحدث أجهزة الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمبادرات الصحية

المؤتمر الدولي للأشعة،
المؤتمر الدولي للأشعة، فيتو
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افتتح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المؤتمر الدولي  الثالث للأشعة التشخيصية والتداخلية، والمنعقد خلال  الفترة من  18  وحتى  20 ديسمبر 2024.

واستهل نائب رئيس الوزراء كلمته، موجهًا الشكر لكافة الشركاء والداعمين علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي للقطاع الصحي، لاسيما في مجال الأشعة التشخيصية. 

خريطة مؤتمرات الأشعة  الدولية


وأكد  نائب رئيس الوزراء خلال كلمته، أن هذا المؤتمر شهادة على التقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا الطبية، مشيرًا إلى أن هذا التجمع العلمي بمثابة شهادة تميز على خريطة مؤتمرات الأشعة  الدولية من خلال الحضور القوي لجميع المتحدثين والمندوبين الوطنيين والدوليين البارزين بالإضافة إلى شركائنا من القطاع الخاص العاملين في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن الأشعة لها  دورًا محوريًّا في التشخيص الدقيق والتخطيط الفعال للعلاج، بجانب تعزيز برامج التعليم الطبي المستمر لفنيين الأشعة واستخدام أجهزة المحاكاة في التدريب العملي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، تفقد المعرض الخاص بالمؤتمر .


واطلع علي أحدث أجهزة الأشعة للتعرف على أخر ما توصلت إليه التكنولوجيا بمجال الأشعة التشخيصية، مشيرا إلى أن تلك الفاعليات العلمية تساهم في تبادل الآراء والتشارك في أحدث الأساليب العلمية، وأفضل الممارسات الطبية بمجال الرعاية الصحية.

سبل  توسيع خدمات الأشعة "والتشخيص عن بعد"، وتحسين كفاءة سير العمل

 

وأضاف عبدالغفار أن المؤتمر يستهدف مناقشة سبل  توسيع خدمات الأشعة "والتشخيص عن بعد"، وتحسين كفاءة سير العمل من خلال تنفيذ أحدث التقنيات لتبسيط العمليات السريرية، وتعزيز التعاون الدولي من خلال الشراكات لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز قاعدة التعاون مع القطاع الخاص.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن افتتاح المؤتمر تتضمن تكريم بعض النماذج والكوادر المتميزة من العاملين بالإدارة العامة للأشعة تقديرًا لجهودهم وكفاءتهم في العمل علي أرض الواقع.

من جانبه قال الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير والمشرف على الإدارة العامة للأشعة،  إن المؤتمر  يتضمن العديد من الورش التدريبية بمجال الأشعة التشخيصية والتداخلية، بحضور مجموعة من المحاضرين والخبراء، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة حوالي 3200 شخص ما بين طبيب وفني أشعة من الحاضرين للمؤتمر.

 

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ونوه الدكتور محمد فوزي، إلى أن مصر من أوائل الدول التي يتم فيها اختبار التطورات الجديدة في معدات الأشعة من قبل بعض أكبر مصنعي الأشعة في العالم، إلى جانب تعزيز برامج التعليم الطبي المستمر لفنيين الأشعة واستخدام أجهزة المحاكاة في التدريب العملي، وفي هذا الصدد، تم إطلاق عدد من المبادرات الجديدة للكشف المبكر عن الأمراض، بما في ذلك مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وتضم الكشف عن ٤ أورام سرطانية وهي" سرطان عنق الرحم - سرطان البروستاتا - سرطان الرئة - سرطان القولون".

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التكنولوجيا الطبية الاشعة التشخيصية سرطان القولون سرطان البروستاتا سرطان الرئة سرطان عنق الرحم وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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