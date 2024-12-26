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اتفاقية تعاون علمي بين معهد تيودور بلهارس للأبحاث وجامعة الفيوم

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو

وقع معهد تيودور بلهارس للأبحاث اتفاقية تعاون علمي مع كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، بهدف دعم وتطوير الأبحاث العلمية المشتركة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تدريب طلاب كلية الصيدلة ورفع كفاءتهم العملية والبحثية،  في إطار تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية. 

 

بهدف دعم الأبحاث.. توقيع اتفاقية تعاون علمي بين معهد تيودور بلهارس للأبحاث وجامعة الفيوم

قام بتوقيع الاتفاقية كل من  الدكتور محمد شميس مدير معهد تيودور بلهارس ورئيس مجلس الإدارة، والأستاذ الدكتور محمد حمزاوي عميد كلية الصيدلة بجامعة الفيوم.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية كل من:

 الدكتور طارق أبو شوشة، مستشار مدير المعهد،  الدكتور عمر صبري رئيس قسم أبحاث الدم والأمين العام للمعهد والدكتور أحمد أحمد عبد العزيز الباحث بقسم الرخويات الطبية بمعهد تيودور بلهارس، ومن جامعة الفيوم الدكتور محمد إبراهيم، وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي المشترك، وتطوير برامج تدريبية للباحثين وطلاب كلية الصيدلة، وتبادل الخبرات في المجالات العلمية المختلفة، مما يسهم في تأهيل الكوادر العلمية الشابة وتعزيز مهاراتهم التطبيقية في مجالات الأبحاث الطبية والصيدلانية.

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