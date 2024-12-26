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ارتفعت جنيهين، أسعار الدواجن اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

ارتفعت أسعار الدواجن  في محافظة الفيوم  جنيهين عن أسعار أمس، وتراوحت  أسعار الفراخ البيضاء،  اليوم الخميس، ما بين 82 و87 جنيهًا للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيهًا.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدي ما بين 100 و110 جنيهًا، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيهًا، و95 جنيهًا للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 جنيهًا و90 جنيهًا، والبط البلدي هجين ما بين 110 جنيهًا و120 جنيهًا، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 إلى 140 جنيهًا، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 115 جنيهًا، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 130 و140 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 175 و180 جنيهًا، وفي السوبر ماركت 190 جنيهًا، وكيلو الأوراك 90 جنيهًا، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيهًا، كيلو صدور بالعظم 130 جنيهًا، كيلو الدبابيس 130 جنيهًا، كيلو شيش طاووق 178 جنيهًا، كيلو حمام كداب 130 جنيهًا، كيلو كبده صافي 115 جنيهًا، كيلو بانيه استربس صوبع 178 جنيهًا، كيلو بانيه شاورما مكعبات 178 جنيهًا، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 178 جنيهًا، كيلو الأجنحة 65 جنيهًا، كيلو الهياكل 47 جنيهًا.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيهًا، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25-12- 2024 في محافظة الفيوم

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيهًا حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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