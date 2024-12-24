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مصرع شاب في تصادم دراجتين بخاريتين في الفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي شاب في الفيوم مصرعه في الفيوم، متأثرا بإصابته في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، كان قد أصيب 4 أشخاص في تصادم ظراجتين بخاريتين، تم نقلهم إلي مستشفي طامية المركزي لتلقي العلاح، وصباح اليوم الثلاثاء، توفي عبدالله حسين ابراهيم، أحد المصابين، ومقيم بقرية منشاة الجمال، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، ومازال باقي المصابين تخت الملاحظة بالعناية المركزة لسوء حالتهم.

كان قد تلقي  اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، بتصادم دراجتين بخاريتين، بطريق طامية - قرية السرب الزراعي بنطاق المركز، وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية، إلى مكان الحادث،  وتبينّ إصابة 4 أشخاص في الحادث بإصابات تنوعت بين جروح وكسور وكدمات، وتم نقل المصابين الي مستشفي طامية المركزي لتلقي العلاج، ولفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

 

واخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، وتولي التحقيق 

وسائل الحد من حوادث الطرق 

وضعت الإدارة العامة للمرور عدة وإجراءات  تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات  ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة.

2-وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم.

3- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث.

4- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية.

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5- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع.

6- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات. 

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