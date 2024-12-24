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مصرع وإصابة 6 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في 3 حوادث متفرقة في الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، كما تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة.

الحادث الأول تصادم سيارة ودراجة بخارية

 فقد أصيب 3 أشخاص، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية، أمام مسجد أبو داود، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وتم نقل المصابين  إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وتم ايداعهم تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهم.

الحادث الثاني مشاجرة بالشوم

كما أصيبت سيدة ومسن بإصابات متنوعة في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بقرية كحك بحري بدائرة مركز الشواشنة،  بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي ثم مشاجرة استخدم خلالها الطرفين الشوم، وتمكنت الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها، وتم نقل المصابين، "حسناء سامي عبد التواب" 28 سنة مصابة بحالة إغماء، و" كمال أمين عبد الغني " 60 سنة، مصاب بكدمات بالظهر، والذي جرى  إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج.

الحادث الثالث جرار زراعي يصدم مواطن

كما لقي شخص مصرعه  دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بقرية بني صالح، التابعة لمركز الفيوم، وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم وسيارة الإسعاف، إلى مكان الحادث وتبين مصرع "م. ك" 30 سنة، صدمه جرار زراعي يسير بسرعة، فلقي مصرعه على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة.

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وتحررت المحاضر اللازمة، وتم إحالتها إلى النيابات المختصة، وتم التصريح بدفن جثة المتوفى، بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلبت النيابات تحريات إدارة البحث الجنائي حول الوقائع الثلاث.

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