إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق أسيوط - الفيوم

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام الصوامع عند مدخل قرية قصر الباسل بدائرة مركز اطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث وقرارات النيابة المختصة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة اطسا يفيد بإنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة سوزوكي، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة، على السيارة فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب جميع ركابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير عن حالة السيارة، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة، وتحديد مسئولية السائق عن الخادث، وتولي التحقيق.

وسائل الحد من حوادث الطرق

وضعت الإدارة العامة للمرور عدة وإجراءات تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة.

2-وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم.

3- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث.

4- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية.

5- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع.

6- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات.

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