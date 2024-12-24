الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق أسيوط - الفيوم

مركز شرطة اطسا بالفيوم،
مركز شرطة اطسا بالفيوم، فيتو

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي أمام الصوامع عند مدخل قرية قصر الباسل بدائرة مركز اطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث وقرارات النيابة المختصة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا  من مأمور مركز شرطة اطسا يفيد بإنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة سوزوكي، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال  عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة، على السيارة فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب جميع ركابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي.

 

  تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير عن حالة السيارة، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة، وتحديد مسئولية السائق عن الخادث، وتولي التحقيق.

وسائل الحد من حوادث الطرق 

وضعت الإدارة العامة للمرور عدة وإجراءات  تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات  ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة.

2-وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم.

3- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث.

4- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية.

إصابة 8 أشخاص في حادث سير بطريق الفيوم - بني سويف

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية توعوية شاملة لأهالي قرية العزب

5- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع.

6- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث أسيوط الصحراوى أسيوط الغربي أصيب 8 أشخاص الخدمات المرورية الشبورة المائية الصحراوي الغربي النيابة العامة النيابة المختصة انقلاب سيارة سوزوكي حادث انقلاب سيارة سوزوكى طريق اسيوط الصحراوى الغربى قرية قصر الباسل محافظة الفيوم مركز شرطة اطسا مستشفي اطسا المركزي

مواد متعلقة

إصابة 8 أشخاص في حادث سير بطريق الفيوم - بني سويف

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية توعوية شاملة لأهالي قرية العزب

حالة الطقس غدا الثلاثاء 24-12-2024 في محافظة الفيوم

تأييد حكم الإعدام لقاتل طفل بعد هتك عرضه في الفيوم

ads

الأكثر قراءة

كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل

ماتت في حادث أليم، قصة الطالبة "رحيق" شهيدة العلم وحافظة القرآن بالمنوفية (صور)

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

تواجه اتهامات بالاتجار في البشر والاغتصاب، إنقاذ 200 طفل وسيدة من طائفة يهودية احتجزتهم بالغابات (فيديو)

توقعات الأبراج 2025، عام السعي لتحقيق التميز والتقدم لمواليد برج الحمل

الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

المزيد

انفوجراف

الوحيد في البريميرليج.. محمد صلاح يسجل 126 هدفا و66 أسيست في 6 مواسم مختلفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

 تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالإصابة بالتعب النفسي والجسدي

مفتي الجمهورية: الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع الفساد

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

المزيد
الجريدة الرسمية