لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهر فيه مجموعة من اللصوص يقتحمون متجرًا للمجوهرات بالعاصمة الكندية مونتريال، وحطموا نافذة المتجر بسيارتهم.

اقتحام متجر للمجوهرات بالعاصمة الكندية مونتريال

وبحسب موقع «إرم»، أظهر الفيديو الذي نشره أصحاب محل المجوهرات لحظة رجوع سيارة بسرعة إلى واجهة متجرهم، مع قفز العديد من المشتبه بهم والمسلحين للسرقة.

وتطاير زجاج واجهة المتجر، كما يمكن خلال الفيديو رؤية المصابيح الخلفية لسيارة رياضية كبيرة، فيما يركض المالك نحو السيارة وهو يصرخ بينما يدخل 3 أشخاص ملثمين على الأقل إلى المتجر.

أحد اللصوص يحمل مطرقة كبيرة وآخر يحمل سلاحًا

#WATCH: Robbers crash a car through a Montreal jewelry store and rob an estimated $600,000 to $700,000 worth of gold yesterday. pic.twitter.com/Qk274HmX6A — 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) December 23, 2024

وحاول مالكو المحل مواجهة السارقين لكن دون جدوى، حيث كان أحد اللصوص يحمل مطرقة كبيرة وآخر يحمل سلاحًا، ولا تزال الشرطة تبحث عن اللصوص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.