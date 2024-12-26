الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

لصوص يقتحمون بسيارة
لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا

 تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهر فيه مجموعة من اللصوص يقتحمون متجرًا للمجوهرات بالعاصمة الكندية مونتريال، وحطموا نافذة المتجر بسيارتهم.

 

اقتحام متجر للمجوهرات بالعاصمة الكندية مونتريال

 وبحسب موقع «إرم»، أظهر الفيديو الذي نشره أصحاب محل المجوهرات لحظة رجوع سيارة بسرعة إلى واجهة متجرهم، مع قفز العديد من المشتبه بهم والمسلحين للسرقة.

وتطاير زجاج واجهة المتجر، كما يمكن خلال الفيديو رؤية المصابيح الخلفية لسيارة رياضية كبيرة، فيما يركض المالك نحو السيارة وهو يصرخ بينما يدخل 3 أشخاص ملثمين على الأقل إلى المتجر.

 

أحد اللصوص يحمل مطرقة كبيرة وآخر يحمل سلاحًا

 

 وحاول مالكو المحل مواجهة السارقين لكن دون جدوى، حيث كان أحد اللصوص يحمل مطرقة كبيرة وآخر يحمل سلاحًا، ولا تزال الشرطة تبحث عن اللصوص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة الكندية مونتريال اللصوص المجوهرات

مواد متعلقة

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن في روسيا

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 13 قرارًا جديدًا اليوم

الحديث ممنوع في هذا الأمر، خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية لـ مدبولي بعد لقائه برجال الأعمال

قبل قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة؟

تعددت سفرياته لأوقات قصيرة، حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

الأسواق تترقب آخر اجتماعات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2024

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

ملايين داخل المستطيل الأخضر.. القيمة السوقية لنجوم الأهلي والمصري (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

اكتشفوا مخزنا للعدسات اللاصقة، مفاجأة غير متوقعة في عين مريضة قبل خضوعها لعملية جراحية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 26-12-2024 بالأسواق

قبل قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ملايين داخل المستطيل الأخضر.. القيمة السوقية لنجوم الأهلي والمصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بوجود خلافات زوجية

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية